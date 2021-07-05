新冠肺炎・最新｜政府將為持雙程證人士、難民及合法訪客接種疫苗

撰文： 袁澍 黃偉倫 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-05 15:59

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（4日）新增3宗確診，患者為學生，均由英國抵港，入住檢疫酒店後確診。另外，昨日截至晚上8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗，連續兩日從高位回落。當中接種科興疫苗人數，累計首次突破100萬關口。

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新冠疫苗｜合法留港訪客明起可到郵局預約打針 涉及2000多人

【15:16】政府早前公布，將新冠疫苗接種計劃的對象擴展至持雙程證人士、免遣返聲請人及難民。政府今天（5日）再公布，會將覆蓋的範圍將進一步擴展至其他會在香港合法逗留一段時間的訪客，涉及約2000多人，這批人持有有效旅遊證件，但因疫情而需要繼續在香港逗留。這批人明天起可到任何一間郵政局預約，以期在逗留期限內於社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

政府宣布，獲疫苗接種計劃涵蓋的其他訪客必須持有有效旅遊證件在香港合法逗留，並且無需延期而可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗。由7月6日開始，他們可以在辦公時間內帶同旅遊證件，以及由入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤（適用於已獲延期逗留的其他訪客），前往任何一間郵政局（流動郵政局除外）並由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

增1輸入確診 紅茶館清潔工改列輸入相關個案 本港28日「清零」

【14:55】本港今日（5日）錄得一宗確診個案，為英國留學生。早前確診油麻地紅茶館酒店女清潔工，衞生防護中心稱香港大學已經確認，其病毒基因排序跟一名酒店住客有關連，清潔工的感染分類轉為輸入個案相關。換言之，本港已經連續28日沒有本地個案，不過期間仍有染疫的男地勤職員在社區逗留，相信本地清零只是說法問題，未能反映社區的感染情況。

【12:04】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會，連續第三日無源頭不明個案。

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院舍疫苗接種率低捱批 安老協會：有長者隔3個月未獲外展隊評估

【07:00】疫苗接種計劃自2月開展，計劃推行逾百日，惟院舍接種率未見太大起色。勞工及福利局局長、食物及衞生局局長均指出，院舍院友的接種率低。《香港01》向不同安老院舍業界了解，發覺當局的行政程序疑未有及時配合，令部份長者「卡住」在評估步驟，遑論開展疫苗接種。



長者接種意欲低的因素外，安老服務協會主席陳志育表示，政府推行院舍外展接種的進度緩和，業界早於3月底已向社會福利署提交名單，惟據他所知，有院舍直至6月中，仍未獲配評估服務；至於他所擁有的兩間院舍中，一間有部分長者仍未獲評估，另一間則於6月方完成評估，7月中才為合適院友接種。業界稱鼓勵更多院舍職員接種較實際，有院舍達六成職員有打針。

在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交待院友接種意願。（資料圖片）

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