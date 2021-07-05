新冠肺炎・最新｜消息：今沒源頭不明個案　連續3日不設記者會

撰文： 袁澍 黃偉倫 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-05 12:06

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（4日）新增3宗確診，患者為學生，均由英國抵港，入住檢疫酒店後確診。另外，昨日截至晚上8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗，連續兩日從高位回落。當中接種科興疫苗人數，累計首次突破100萬關口。

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【12:04】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會，連續第三日無源頭不明個案。

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院舍疫苗接種率低捱批 安老協會：有長者隔3個月未獲外展隊評估

【07:00】疫苗接種計劃自2月開展，計劃推行逾百日，惟院舍接種率未見太大起色。勞工及福利局局長、食物及衞生局局長均指出，院舍院友的接種率低。《香港01》向不同安老院舍業界了解，發覺當局的行政程序疑未有及時配合，令部份長者「卡住」在評估步驟，遑論開展疫苗接種。



長者接種意欲低的因素外，安老服務協會主席陳志育表示，政府推行院舍外展接種的進度緩和，業界早於3月底已向社會福利署提交名單，惟據他所知，有院舍直至6月中，仍未獲配評估服務；至於他所擁有的兩間院舍中，一間有部分長者仍未獲評估，另一間則於6月方完成評估，7月中才為合適院友接種。業界稱鼓勵更多院舍職員接種較實際，有院舍達六成職員有打針。

在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交待院友接種意願。（資料圖片）

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