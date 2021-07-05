新冠肺炎・最新｜累計310萬人登記消費券　微調智方便及登記時間

撰文： 袁澍 黃偉倫 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-05 23:54

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（4日）新增3宗確診，患者為學生，均由英國抵港，入住檢疫酒店後確診。另外，昨日截至晚上8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗，連續兩日從高位回落。當中接種科興疫苗人數，累計首次突破100萬關口。

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消費券｜310萬人已登記 智方便周二凌晨3時起APP內直接申請

【23:00】政府資訊科技總監辦公室今晚宣布，從明日（6日）凌晨3時開始，市民如果希望使用「智方便」作身份認證以登記電子消費券，須直接透過其流動裝置內的「智方便」應用程式進行登記，以確保選擇以這個方式登記的市民已是「智方便」的用戶。

發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因並非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。在作出上述調整後，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開通「智方便」帳戶，才可以該應用程式登記消費券。

強制檢測｜2校爆流感 藍田聖愛德華天主教小學小一小二生須檢測

【22:05】兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新型冠狀病毒病相似，為謹慎起見，將兩間學校及相關級別納入強制檢測公告。食物及衞生局在強制檢測公告列明在６月22日至7月5日期間，曾身處鳳德邨基督教香港崇真會安強幼兒學校超過兩小時的人士需要接受新型冠狀病毒病核酸檢測。

新冠疫苗｜6.43萬人打針單日次高 周日7人接種後因副作用送院

【20:40】政府公布，今日有64,303人接種疫苗，當中有36,209人打第一針、28,094打第二劑，為疫苗接種計劃推展130天以來，單日次高，僅次於7月2日的70,116人紀錄。

累計已為市民接種4,026,041劑疫苗。有2,406,670人已打針，佔12歲或以上人口35.4%，當中1,619,371人已打了第二劑，社區接種最後日期尚餘58天。

負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權在FB發帖，公布接種劑數首破400萬大關。「若接種人口能盡快翻一番，我們便可達七成接種率，為恢復正常生活、通關、出行、面授課等創造基本條件。」他指最近單日接種人次持續新高，上周五、周六連續兩日突破6萬針，7日平均數也逾59,000人，反映市民以疫苗抗疫的意識提高，由「觀望」轉而「行動」。「請未接種的市民也盡快參與，把握時間盡快接種，共同為社會回復正常運作出力！」

疫苗接種｜兩中年男離世前14天內曾打疫苗 衞生署：死於心臟病

【20:30】衞生署公布，在5月31日至6月30日期間，接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名40歲男子及一名41歲男子，均曾接種科興新冠疫苗。署方指，兩宗個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，根據臨床資料及初步解剖發現死因分別是急性心肌梗塞及缺血性心臟病，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為兩宗個案均與疫苗接種無關。

署方早前已公布40歲男子患有哮喘。

專家委員會截至今日已評估該23宗死亡個案，並總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯，包括該兩宗新增個案。署方指，專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

美國駐港總領事館公布，一名員工初步確診。（資料圖片／張浩維攝）

新冠肺炎｜美國駐港總領事館職員初確診 周二閉館消毒

【19:32】美國駐港總領事館公布，一名員工初步確診，館方稱患者基於私隱為由，未能披露進一步資料，但強調該員工不在與公眾有接觸的辦公室工作。出於謹慎考慮，總領事館會於明日（6 日，星期二）關閉，等待確認測試結果，同時正在進行深度清潔和消毒。

所有預定於明日的美國公民和簽證申請取消，館方指一旦能夠重新安排這些預約，將直接聯繫受影響的申請人。

疫苗外展隊到迪士尼樂園、九巴公司為員工及家屬接種疫苗

【19:19】政府疫苗接種外展計劃拓展到主題樂園。香港迪士尼樂園員工今日（5日）透過外展服務接種了新冠疫苗，而由於反應踴躍，外展隊會由今天起分數天為員工接種科興和復必泰疫苗，預計合共約1,000人參與接種。另外，170名九巴公司員工及家屬今日亦透過外展服務接種了復必泰疫苗。

澳門轉口風 防疫措施需與內地一致 通關取決於中港商討結果

【19:14】早前有指澳門擬與香港在本月中恢復有限度通關，不過澳門山頂醫院醫務主任戴華浩今日（5日）表示，澳門與內地需採取一致的防疫措施，故放寬香港居民的措施，需與內地部門進一步溝通。他又稱，現時香港情況與當初商討免檢疫措施時已不同，近日香港檢疫酒店出現個案，如何計算「清零」已「講唔到咁遠」。

新冠肺炎｜慈樂邨老翁去年12月初確診 昨晚離世 累計212人死亡

【19:00】醫院管理局公布，一名居慈雲山慈樂邨樂天樓的78歲有長期病患的男病人（個案編號：6794）因確診新冠肺炎，於去年12月4日入住廣華醫院接受治療。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於12月23日為他解除隔離令；惟病人情況持續惡化，一直危殆，延至昨日（4日）晚上8時35分離世。連同這名病人，至今共有204名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世，連同另外8名在私家醫院或死後確診，累計共212人死亡。

局方表示，公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1,089張負壓病床，現時共有59名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘58人情況穩定。

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新冠疫苗｜合法留港訪客明起可到郵局預約打針 涉及2000多人

【15:16】政府早前公布，將新冠疫苗接種計劃的對象擴展至持雙程證人士、免遣返聲請人及難民。政府今天（5日）再公布，會將覆蓋的範圍將進一步擴展至其他會在香港合法逗留一段時間的訪客，涉及約2000多人，這批人持有有效旅遊證件，但因疫情而需要繼續在香港逗留。這批人明天起可到任何一間郵政局預約，以期在逗留期限內於社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

政府宣布，獲疫苗接種計劃涵蓋的其他訪客必須持有有效旅遊證件在香港合法逗留，並且無需延期而可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗。由7月6日開始，他們可以在辦公時間內帶同旅遊證件，以及由入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤（適用於已獲延期逗留的其他訪客），前往任何一間郵政局（流動郵政局除外）並由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

增1輸入確診 紅茶館清潔工改列輸入相關個案 本港28日「清零」

【14:55】本港今日（5日）錄得一宗確診個案，為英國留學生。早前確診油麻地紅茶館酒店女清潔工，衞生防護中心稱香港大學已經確認，其病毒基因排序跟一名酒店住客有關連，清潔工的感染分類轉為輸入個案相關。換言之，本港已經連續28日沒有本地個案，不過期間仍有染疫的男地勤職員在社區逗留，相信本地清零只是說法問題，未能反映社區的感染情況。

【12:04】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會，連續第三日無源頭不明個案。

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▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

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▼袁國勇到油麻地紅茶館酒店視察▼

院舍疫苗接種率低捱批 安老協會：有長者隔3個月未獲外展隊評估

【07:00】疫苗接種計劃自2月開展，計劃推行逾百日，惟院舍接種率未見太大起色。勞工及福利局局長、食物及衞生局局長均指出，院舍院友的接種率低。《香港01》向不同安老院舍業界了解，發覺當局的行政程序疑未有及時配合，令部份長者「卡住」在評估步驟，遑論開展疫苗接種。



長者接種意欲低的因素外，安老服務協會主席陳志育表示，政府推行院舍外展接種的進度緩和，業界早於3月底已向社會福利署提交名單，惟據他所知，有院舍直至6月中，仍未獲配評估服務；至於他所擁有的兩間院舍中，一間有部分長者仍未獲評估，另一間則於6月方完成評估，7月中才為合適院友接種。業界稱鼓勵更多院舍職員接種較實際，有院舍達六成職員有打針。

在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交待院友接種意願。（資料圖片）

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昨日總覽：新冠肺炎・7.4｜紅茶館「疫房」消毒後仍有病毒 3英國留學生確診

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