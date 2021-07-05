七一刺警案｜港大葉兆輝：憂英雄化報道激化模仿　促各方克制

社會新聞
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一名中年男子今年7月1日，在銅鑼灣崇光百貨外用刀刺傷一名警員後再自戕身亡，警方將事件列為「孤狼式恐怖襲擊」。連日來有市民前往肇事現場獻花，有家長更帶同年幼子女前往。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日（5日）在港台節目《千禧年代》表示，一旦有傳媒作出煽情化、英雄化的報道，對事情的理解不是好事，擔憂會激化社會其他人模仿；又指警察都是社會一部分，希望各方克制，將事情說清楚，避免同類事件再發生。

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連日來有市民到現場獻花，不過此舉被政務司司長李家超指屬於鼓吹破壞，威脅香港的安全，而鼓吹恐怖活動有機會觸犯《港區國安法》。警方已將案件交由國家安全處調查，警務處處長蕭澤頤昨表明不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警。

葉兆輝續指，謀殺、自殺都是複雜事件，市民會有不同感受，例如會感到悲傷，為什麼一個人會刺傷警員，並結束自己生命，如果市民能有適當方式表達哀傷，未必是認同施襲者的行為，而是令市民可對城市的悲劇有適當宣洩。

他並指，謀殺在香港不常見，如果能夠就事件設立死因庭，相信有助市民了解事件的來龍去脈，防止日後再發生類似事件。

葉兆輝表示，獻花等行為或是表達哀傷，未必是認同施襲者的行為。（資料圖片）

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