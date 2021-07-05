疫苗抽獎．最後衝刺｜恆基足金首輪抽獎今截止　附30秒登記教學

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-05 17:19

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】本港疫苗接種率偏低，為鼓勵更多人接種疫苗，政府早前公布一系列「谷針」措施，不少企業均響應呼籲，陸續推出抽獎等優惠。 而多間企業推出的獎品相當豐富，價值甚至逾千萬，包括新樓單位、999足金60両、一年無限坐郵輪等。下文將列舉出，已開放登記，並與疫苗接種相關的抽獎活動詳情。

▼恆基抽獎送999足金60両▼

恒基兆業集團推出的抽獎活動，於6月21日開始接受網上登記，9月16日截止。而首輪抽獎登記結束日期為今日（7月5日），結果將於本周五（9日）公布。

恆基今次共舉行5次抽獎及1次大抽獎，分別在7月8日、7月22日、8月5日、8月19日、9月2日及9月20日舉行；並會於7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日及9月23日公布得獎結果。

值得注意的是，當參加者成功登記任何一次的抽獎活動，之後無需作出進一步登記，每一名合資格參加者將被視為已就所有隨後的抽獎活動完成登記，並可參加所有該等抽獎活動，直至獲獎為止。換句話說，越早登記抽獎，中獎機會率就越大。

年滿18歲以上的香港永久及非永久居民，均可登記抽獎。集團將於7月至9月間舉辦六次抽獎活動，每次均會送出999足金乙両。而9月20日為壓軸大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60両。

恒基表示，首日登記截至晚上10時半，有33.8萬人登記。

登記抽獎網站：https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽金 最多可獲足金61両 一文睇清登記詳情

3個步驟登記抽獎：

恒基兆業集團今日（7日）公布，由今個月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

▼華懋送酒店住宿及全年酒店自助晚餐▼

華懋集團表示，凡於今年8月31日前滿18歲，又已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，均可參加是次大抽獎。合資格人士可於明早９時，登入報名網站華懋集團疫苗大抽獎（luckydraw.chinachemgroup.com）報名。

獎品方面，一共設5項，包括：名額50個的如心酒店全年自助晚餐；全年家庭 (四人) 電影通行證 (適用於華懋旗下戲院)，名額100個；如心酒店豪華套房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額500個；1,000港元現金券 (適用於華懋集團旗下商場)，名額1,000個；以及如心酒店標準客房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額2,000個。華懋集團指，獎品總值2,160萬元。

登記抽獎網站：luckydraw.chinachemgroup.com

▼煤氣公司抽1萬元電子購物禮券▼

煤氣公司推出新冠疫苗接種大抽獎，已經開始接受登記。由8月2日起，每兩周抽獎一次，共有5期，獎品總值300萬元。特別大獎有50份，為價值1萬元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出10位；幸運獎則有2500份，為價值1,000元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出500名得獎者。

電子購物禮券可於煤氣公司的「好氣fun」網上購物平台使用，有零食雜貨、爐具、烹飪課程等，但不適用於繳交煤氣費。所有抽出的禮券有效期為2022年9月30日。

登記抽獎網站：https://luckydraw.towngas.com/

▼香港總商會大抽獎 首批禮品包括國泰雙人商務機票▼

香港總商會推出的「香港做得到！幸運大抽獎」，於7月2日開始接受網上登記，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日舉行共7輪抽獎。有興趣參加的人士，可以在每次抽獎前一日的晚上11時59分59秒前完成登記。參加者只需要登記一次，未被抽中者將自動進入下一輪抽獎，直至所有抽獎活動結束為止，或至中獎為止，已中獎人士就不會再中獎。

所有年滿18歲並持香港身分證的居民均可參加，並須在登記時已完成接種兩劑新冠疫苗。中獎人士將於每輪抽獎後兩日內，收到短訊。

總商會公布首輪於7月22日送出的禮物，有近1,200份，最大獎的平治C系列房車未有出現，但仍有國泰航空雙人商務客位機票兩張，可自選目的地，價值約76,000元、80份港鐵全年車票、20份崇光百貨1萬元購物禮券、12份文華東方酒店海景客房住宿禮券、兩部PlayStation 5等。

今期抽獎亦有不少有趣獎品，例如價值5,000元的三個月約會配對服務、90份專業法律服務10,000元定額現金券、一年英倫皇家保管箱保管服務等。

登記抽獎網站：https://www.hkgccluckydraw.com/

▼總商會7月22日首輪抽獎獎品列表▼

▼信和抽獎送1,080萬元凱滙單位▼

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團推出的抽獎活動，於6月15日開始接受網上登記，9月1日截止，9月8日公布得獎名單。年滿18歲、持有效香港身分證的居民，包括家庭傭工亦能參加抽獎。信和將送出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位。

登記抽獎網站：https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽凱滙 須填兩資料 最遲呢兩日要打第一針

▼星夢郵輪送一年無限Seacation▼

星夢郵輪推出的活動為「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於6月10日開始接受網上登記，7月30日截止，8月6日公布得獎名單。年滿18歲的香港市民可參加抽獎，星夢郵輪將送出近400萬元的獎品，其中「終極大獎」為一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房。

登記抽獎網站：https://campaign.dreamcruiseline.com/2021/sweepstake/tc/index.html疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號