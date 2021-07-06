新冠肺炎・最新｜增1宗輸入　患者俄羅斯抵港　美領館患者疑復陽

撰文： 袁澍 歐陽德浩 梁煥敏 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-06 14:25

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（5日）新增1宗確診，患者為英國抵港學生。美國駐港澳總領事館一名職員初步確診，館方強調該員工無從事與公眾接觸工作，總領事館會於今日（6日）關閉深度清潔和消毒。

為期兩周的防疫安排周三（7日）午夜屆滿，料特首林鄭月娥今日與行政會議成員開會，決定全盤延續或作出微調。

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美國駐港澳總領事館公布，一名員工初步確診。（資料圖片／張浩維攝）

【14:19】衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增1宗輸入個案（#11945），患者是56歲男性由俄羅斯抵港，沒有病徵。至今本港個案累計11 945宗（包括11 944宗確診個案和一宗疑似個案）。

同時，衛生防護中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名25歲女病人，她今年三月抵港，是美國駐港總領事館職員。她於7月4日抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測結果為陽性，沒有病徵。該病人入院後的檢測結果為陰性，抗體檢測則呈陽性反應。檢測結果亦顯示其樣本沒帶有N501Y或L452R變異病毒株。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年一月曾於美國確診新冠肺炎。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，該中心認為該個案與復陽個案吻合。

新冠肺炎｜梁子超：通關不能依賴抗體檢測 恐漏洞令周邊地方不安

【11:21】本港近日出現的個案均改為與輸入個案有關聯，本港28日內沒有源頭不明本地確診個案，有望與內地及澳門通關。呼吸系統專科醫生梁子超今日（6日）在港台《千禧年代》節目表示，連同日前機場男地勤人員感染另一同事的本地個案，已造成社區傳播，若兩地恢復通關，會直接影響對方，因此兩地外防輸入措施要同步。

他擔心，本港在「疫苗氣泡」下縮短抵港人士檢疫期，並依賴無科學根據的抗體檢測，會構成潛在漏洞，可能令周邊城市不安。

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