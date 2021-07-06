新冠肺炎・最新｜料林鄭月娥公布防疫安排　美總領事館職員初確診

撰文：袁澍歐陽德浩梁煥敏鄭翠碧
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新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（5日）新增1宗確診，患者為英國抵港學生。美國駐港澳總領事館一名職員初步確診，館方強調該員工無從事與公眾接觸工作，總領事館會於今日（6日）關閉深度清潔和消毒。
為期兩周的防疫安排周三（7日）午夜屆滿，料特首林鄭月娥今日與行政會議成員開會，決定全盤延續或作出微調。
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美國駐港澳總領事館公布，一名員工初步確診。（資料圖片／張浩維攝）
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