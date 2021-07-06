新冠肺炎・最新｜料林鄭月娥公布防疫安排　美總領事館職員初確診

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（5日）新增1宗確診，患者為英國抵港學生。美國駐港澳總領事館一名職員初步確診，館方強調該員工無從事與公眾接觸工作，總領事館會於今日（6日）關閉深度清潔和消毒。

為期兩周的防疫安排周三（7日）午夜屆滿，料特首林鄭月娥今日與行政會議成員開會，決定全盤延續或作出微調。

專頁｜5000元電子消費券　7月4日全城登記　盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位　長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

美國駐港澳總領事館公布，一名員工初步確診。（資料圖片／張浩維攝）

▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

+6
+6
+6

▼袁國勇到油麻地紅茶館酒店視察▼

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼

+3
+3
+3

昨日總覽：新冠肺炎・7.5｜染疫清潔女工改列輸入相關　美領事館職員初確診

新冠肺炎｜美國駐港總領事館職員初確診　周二閉館消毒

增1輸入確診　紅茶館清潔工改列輸入相關個案　本港28日「清零」

強制檢測｜2校爆流感　藍田聖愛德華天主教小學小一小二生須檢測

院舍疫苗接種率低捱批　安老協會：有長者隔3個月未獲外展隊評估

新冠疫苗｜合法留港訪客明起可到郵局預約打針　涉及2000多人

新冠疫苗｜6.43萬人打針單日次高　周日7人接種後因副作用送院

疫苗外展隊到迪士尼樂園、九巴公司為員工及家屬接種疫苗

疫苗接種｜兩中年男離世前14天內曾打疫苗　衞生署：死於心臟病

廣華醫院78歲男患者離世　12月初確診　本港累計212人死亡

澳門轉口風　防疫措施需與內地一致　通關取決於中港商討結果

消費券｜放棄智方便　準備3個號碼　教你5分鐘完成登記

消費券｜首半日共155萬人遞交電子登記　「智方便」曾因繁忙障礙

消費券FAQ｜拆解五大疑問　可否變更支付工具？　破產不可領取？

新冠肺炎｜韓國抵港39歲男子確診　4月初曾在港接種一劑新冠疫苗
新冠肺炎・7.3｜今增一宗確診屬輸入個案　39歲男患者由韓國抵港
新冠肺炎．7.2｜今增11宗確診10宗輸入　檢疫酒店清潔工源頭不明
新冠肺炎｜四輸入個案全帶變種病毒兩人英國留學　另10宗初步確診
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。