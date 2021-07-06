升中派位｜油蔴地天主教小學首三志願滿意率達94%　高於全港平均

撰文： 鄧穎琳 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-06 13:25

2021年升中派位結果今日（6日）出爐，今屆自行分配及統一派位階段獲派首三個志願的整體滿意率為92%，較去年升兩個百分點；而獲派第一志願的滿意率更創14年新高，達81%。 油蔴地天主教小學今年學生派獲首三志願比率高達93.9%，高於全港平均滿意率，亦較該校上一學年的85.9%高，校方形容十分理想。

今日升中派位，家長一早到學校了解派位結果。（張浩維攝）

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升中派位｜92%獲派首三志願 首志願滿意率81% 較去年微升

油蔴地天主教小學校方公布，今屆小六生首三志願滿意率高達93.9%，高出全港平均數，當中85%獲派首志願。其中最多男生獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；至於女生則最多獲派真光女書院，亦有不少學生獲派伊利沙伯中學及銘基書院等，另有學生派往區內外名校。

▼7月6日升中派位 油蔴地天主教小學取派位結果情況▼

+ 8 + 8 + 8

教育局表示，本年度共約52,055名學生參加中學學位分配辦法，有關應屆小六學生今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。而早前有登記手提電話號碼者亦會收到電話短訊通知派位結果。

（鄧穎琳攝）

升中註冊日為本周四及周五（7月8日及9日），所有學生須於註冊期內前往獲派中學註冊。萬一有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續者，須事先與就讀小學及獲派中學聯絡，否則會被視為放棄獲派學位。