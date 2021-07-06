直播｜劏房租管修例　禁向租客濫收水電費　業主須提供單據副本

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-06 16:42

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組早前已向政府提交報告，當中包括建議「2+2」四年租住權、加租幅度設15%封頂機制等。 運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）舉行記者會，交代落實劏房租務管制修例工作。

陳帆指出，小組已提交報告，政府經仔細考慮後，認同工作小組建議的措施及框架，認為可為劏房客提供合理保障，政府原則上接納報告建議，並會修例實施管制。他表示，法例的草擬工作已完成，並將於7月9日將刊憲，7月14日首讀，預計若在草案在今個立法年度獲通過，租管最快可於今年尾或明年初落實。

陳帆表示，條例草案不是將工廈等的劏房合化法，又強調實施租管時，不會影響相關部門按現行法例採職的執法行動。

他又指，建議的租管框架主要包括強制規定劏房業主及租客簽訂租約；為劏房租客有4年的租住權保障；規制續約時的租金加調要參考差估署數據，並以15%為上限；禁止業主向租客濫收水電費。

建議涵蓋工廈劏房 不包括寮屋

至於如何介定劏房？運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信表示，建議參考建築物圖則或公契，以了解「單位」的定義，若租約只租出整個單位的一部份，都可納入租管範圍內。

他強調，不會介定工商業單位、住宅單位，只要有大廈公契，都可納入租管範圍內。不過，若屋宇無圖則或公契，便不能介定成「單位」，於是不能納入條例。換言之，寮屋、村屋等都不受租管保障。

至於天台或平台，陳嘉信稱在圖則上都可介定為「單位」，故天台屋都可受管制。不過，由於後巷較難介定為「單位」，故該等僭建物或不能受法律規管。

陳嘉信亦指，業主及租客要簽署強制性條款，包括租期一定要2年，在兩年租期內，租金只能下調，不能上調；租客有權給予比一個月通知，當完成一年租期後可斷租，而業主不能終止租約等。

另外，業主收取公共設施收費時，必須向租客提供帳單副本及分攤安排。若以電費計算，倘單位內有4間劏房，雖然業主可與租客討論攤分電費方式，但4戶合共支付的電費，不能超出電燈公司收取業主的費用，否則有罰則。