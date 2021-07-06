男拔七成狀元留港升學　有狀元欲負笈英國後返港發展：對港有期待

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-06 16:32

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，拔萃男書院囊括17名IB狀元，為歷年之冠。17名狀元中，12人留港讀書，當中8人讀醫；另外3人海外升學，2人未決定。 將赴英國修讀政治及國際關系的男狀元表示，畢業後有意回港發展，認為本港社會近年變化好多，但仍有值得期待地方，新時代下可捉緊機會。他續指，社會存在撕裂，政府與市民懷有怨恨，若香港希望重新再出發，政府必須解決問題。

▼7月6日，拔萃男書院誕17名IB狀元▼

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拔萃男書院 IB男狀元伍政惠表示，將赴英國倫敦政治學院修讀政治及國際關係。他指，對政府與人民關係、社會運作及中國與各國關係有興趣，而英國政治課程較佳，故選擇海外升學。

拔萃男書院 IB狀元伍政惠表示，畢業後會回港發展，認為本港尚存機遇。（盧翊銘攝）

伍政惠表示，畢業後有意回港發展，貢獻社會。被問會否回港從政、從政是否危險，他指，本港自2019年後有大變化，但認為尚有值得期待的地方，即使本港落實「國安法」及「愛國者治港」，也可以捉緊機遇發展。

他坦言，政府與市民關係自兩年前起轉差，社會存在撕裂問題，雙方懷有怨恨，若香港希望重新再出發，政府必須解決問題，善待民意，同時平衡本港在國家大局的角色，雖然困難，但可解決，亦相信香港可以回復昔日模樣。

留港修讀法律的IB狀元李學儒表示，相信香港是有法治的地方，而法治精神十分重要。（盧翊銘攝）

另一位留港修讀法律的IB狀元李學儒表示，IB課程的「知識理論」學科，重視批判及多角度思考，與法律範疇相關。他指，近年本港法治環境有變，但相信香港是有法治的地方，而法治精神十分重要，「如果冇咗法治精神，就冇今日嘅香港。」

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