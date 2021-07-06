飛利浦電子前經理認詐騙僱主　隱瞞利益衝突涉1200萬元

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-06 20:25

廉署早前接獲貪污投訴，並落案起訴飛利浦照明公司前經理，詐騙其時任僱主，在處理交易時，隱瞞妻子於該貿易公司的權益，而交易涉及折扣及補貼金額共約1,200萬元。被告今日（6日）在區域法院承認控罪，案件將押後至8月5日判刑。

廉署早前接獲貪污投訴，並落案起訴一名照明產品公司前經理。（資料圖片）

無披露妻子是獲推廣資助公司唯一股東

被告梁振希（41歲）為飛利浦照明香港有限公司前高級銷售經理，承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。被告另外一項相類控罪，則留區域法院法庭檔案。

案情指，被告於2003年4月加入飛利浦電子香港有限公司，因飛利浦照明則於2016年2月成立，專門出售照明產品，被告被調職至飛利浦照明。

被告受聘於飛利浦照明期間，負責處理客戶訂單，當中一個為貿易公司Supreme Profits International Limited，而被告妻子為該公司的唯一股東兼董事。被告獲授權可動用公司為客戶設立的多個推廣基金，向客戶包括Supreme Profits提供補貼或折扣。

Supreme Profits於2016年2月至2018年11月期間，向飛利浦照明發出了3,848張購貨單，發票總金額約1.07億元。該段期間，Supreme Profits獲推廣基金資助總值約1,200萬元。

飛利浦小冊子列明需披露利益衝突

而被告加入飛利浦電子時，已獲發一本《總體經營原則》小冊子，當中列明僱員須盡早披露任何可導致利益衝突的情況，包括透過家人或熟悉的人士，直接或間接獲得個人經濟利益的情況。

被告於2016年、2017年及2018年，均有參與由飛利浦照明法律顧問主講的培訓課程，出席者被提醒須向公司匯報任何實際或潛在利益衝突的情況。惟被告從來沒向公司申報，其妻子在Supreme Profits的身份及持有的權益。

如飛利浦照明知悉被告妻子是Supreme Profits的擁有人，該公司將委派其他職員處理交易，亦不會接納被告的建議，動用推廣基金資助Supreme Profits。

法官謝沈智慧將案件押後至8月5日判刑。被告暫時還押懲教署看管。