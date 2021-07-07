新冠肺炎・最新｜初確診少於5宗　今到期防疫措施午夜後料延長

社會新聞
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新冠肺炎疫情趨平穩，昨日（6日）新增1宗輸入個案，患者由俄羅斯抵港；檢測呈陽性的美國駐港澳總領事館25歲職員，今年3月抵港，衞生署指她今年1月在美國確診，屬復陽個案。

為期兩周的防疫安排今日午夜屆滿，特首林鄭月娥昨日與行政會議成員開會時，或決定全盤延續或作出微調。

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