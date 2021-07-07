新冠肺炎・最新｜消息：抵澳洲港人確診Delta變種　在港住所強檢

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 梁煥敏 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-07 18:32

新冠肺炎疫情趨平穩，今日（7日）新增1宗輸入個案，患者由希臘抵港；檢測呈陽性的美國駐港澳總領事館25歲職員，今年3月抵港，衞生署指她今年1月在美國確診，屬復陽個案。

為期兩周的防疫安排今日午夜屆滿，據了解，大部份防疫措施都會延長。

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移民澳洲港人確診 涉Delta變種 大角咀住所須強制檢測

【17:17】消息稱，抵澳洲港人確診新冠肺炎，驗出Delta變種病毒，在港住所大廈須強制檢測。

連續30日無本地個案 今增一宗希臘輸入個案 涉變種病毒已打兩針

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，截至七月七日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 946宗（包括11 945宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為一宗輸入個案，由希臘抵港32歲男子。

【13:01】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。據了解，大部份防疫措施會在午夜到期後再延長。

新冠疫苗｜何栢良：港無條件放寬防疫政策 建議為特定人士驗抗體

【12:05】現時不少國家，地區如新加坡、英國及以色列等新冠疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，但不少專家認為香港未有條件跟隨。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，要改變防疫政策，需要較高的接種率，認為香港仍處於「清零」階段，如夾硬改變政策將會出大事。

他又說，有幾種人士接種兩劑疫苗後未必能順利產生抗體，認為港府可以為有需要者提供抗體測試，為有關人士提供更清晰指引，減低社區爆發風險。

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昨日總覽：新冠肺炎・7.6｜一名俄羅斯抵港人士確診 美領館患者屬復陽個案

新冠疫苗｜單日59700人打針 周一18人接種後因副作用送院

強制檢測｜3地方列入強檢通告 機場及油塘一幼稚園上榜

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新冠肺炎｜梁子超：通關不能依賴抗體檢測 恐漏洞令周邊地方不安

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