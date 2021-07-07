MIRROR Anson Lo生日　粉絲湧尖碼廣告板打卡　警到場籲保持距離

撰文： 曾凱欣 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-07 20:10

【MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／大叔的愛／教主／教徒】人氣組合MIRROR重掀偶像熱潮，今天（7日）是其中一位成員Anson Lo （盧瀚霆）的26歲生日，歌迷慶祝應有盡有，其中有粉絲耗資巨額租下尖沙咀碼頭的巨型廣告牌。適逢正日生日，現場人數眾多，目測大約有百多名「神徒」（Anson Lo粉絲簡稱）到場打卡支持。 有年輕粉絲帶同母親派發應援給予其他粉絲，希望將快樂傳遞出去。媽媽提到，本來對MIRROR不大感興趣，但受到女兒的影響，開始留意他們的歌曲和戲劇；今日更與女兒出錢又出力，不足10分鐘，100份小禮物鏡子全都派發完畢。 下午約6時，警方到場要求在場人士留意社交距離，有警員稱「排隊冇問題，麻煩大家分開少少」。

+ 4 + 4 + 4

人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）迎來26歲生日，有粉絲落重本，在尖沙咀碼頭租下巨型廣告牌為其慶祝生日，引來過百名粉絲到場打卡。

中一女生自資派應援物 母：MIRROR全部人都好正面

其中有一對母女除了到場打卡外，更特意派發應援物，包括小卡同鏡子，供其他「神徒」領取，令熱場氣氛一度炒熱。現就讀中一的蔡小姐笑言，「見到人哋派都好想試吓（派）」，希望將快樂傳遞出去。她表示，應援物共花費約200至300元，主要以零用錢支付，媽媽亦有提供少量經濟資助。不足10分鐘，100份小禮物鏡子全都派發完畢，小卡亦只剩下一半。

Mirror成員Anson Lo盧瀚霆7月7日正日生日，到尖沙咀碼頭的粉紅廣告牌打卡，以表支持。(盧翊銘攝)

身為母親的蔡太不但不反對女兒追星，行動上還很支持女兒的新嘗試，多次陪同女兒到不同場合派發應援物。她提到，本來對MIRROR不大感興趣，但受到女兒的影響，開始留意他們的歌曲和戲劇，亦開始非常欣賞MIRROR正面形象和積極的態度。自一同追星後，蔡太與女兒的溝通大大改善，關係更為融洽，彼此更多共同話題。

蔡太(左): 我覺得mirror 12個成員都好正面。(曾凱欣攝)

母女一同追星 母親：以前追四大天王

另一對母女更特別，媽媽在2018年觀看全民造星後，一直由MIRROR出道開始留意至今，其後更向女兒推介男團，女兒亦因此在最近才喜愛上這隊人氣團隊。王女士指，喜愛MIRROR皆因全部成員都很有實力，能歌善舞。她稱自始跟女兒的話題變多，也會一起討論歌曲和戲集的「笑料」。

本地男團成為樂壇新景象，王女士笑言年輕時曾追捧四大天王（劉德華、黎明、郭富城、張學友），沒料到上年紀後仍會「追星」，MIRROR的演出充滿新鮮感，一改以往樂壇低迷景象，母女笑言日後都會一起出席更多粉絲的活動。

Mirror成員Anson Lo盧瀚霆7月7日正日生日，到尖沙咀碼頭的粉紅廣告牌打卡，以表支持。(盧翊銘攝

MIRROR粉絲：不擔心違反限聚令

適逢「教主」正日生日，吳小姐特意趁假期當場派發自製的禮品，當中包括海報、口罩套、印有「教主」樣貌的小卡，引來不少粉絲大派長龍。上周六曾因太多粉絲聚集惹警方到場，吳小姐就表示，今日所見大多粉絲都很有秩序，不擔心會違反限聚令。近年男團MIRROR爆紅，她笑言最近兩年開始更多人留意本地樂壇，認為廣東歌能夠引起大眾共嗚，又覺得MIRROR初出道時寂寂無名，但現在闖出一片天，能夠鼓舞一眾粉絲。