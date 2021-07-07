Anson Lo生日　粉絲湧杏花邨看郵輪展示祝賀語　母女高呼生日快樂

撰文： 袁澍 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-07 22:26

【MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／大叔的愛／教主／教徒】人氣組合MIRROR重掀偶像熱潮，今天（7日）是其中一位成員Anson Lo （盧瀚霆）的26歲生日，歌迷慶祝應有盡有，包括落廣告在郵輪船身用LED砌出生日祝福語。今晚8時，郵輪「亮燈」，從杏花邨水域向東駛出，引來不少Fans前來觀賞、打卡。未有警員到場。

有歌迷6時許已經在海旁等待郵輪亮登，她們一日遊遍尖沙咀、銅鑼灣多個慶祝點和打卡位置。亦有母女二人一起過海從土瓜灣來到杏花邨觀賞，慶祝偶像生日。

記者7時半來到杏花邨海旁，當時已有十多名歌迷等待，有歌迷表示，今日行勻尖沙咀、銅鑼灣多個慶祝打卡點，亦拿了歌迷會一些紀念禮物，晚上6時許就已經達到海旁，希望郵輪出來時可以有個好位置觀賞。

海旁在7時許就已經擠滿了人，現場有Anson Lo的Fan Club派發一些燈牌等，並提醒歌迷不要聲音太大以影響到附近居民。8點時，郵輪駛出，船身上不時出現「Anson Lo Happy Birthday」的字眼，引起現場人士一陣陣歡呼。

黃太（右）及女兒Rainbow（左）一同來觀賞「Anson Lo郵輪」。（廖文謙攝）

黃女士與女兒一齊前來打卡慶祝，二人住在土瓜灣，說平日結伴出來的機會不多，是次是專門為了偶像而來。黃女士的女兒Rainbow顯得興奮，二人除了影相打卡之外，亦對着郵輪大叫生日快樂。

郵輪在杏花邨海旁大約至於8點45分，其後向東駛去，不少歌迷亦追著郵輪方向向東移動。