區院官陳廣池透露官方電話受滋擾　庭上讉責行為　促司法機構跟進

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-07-08 14:15

三名男子涉嫌參與前年9月29日金鐘騷亂被控暴動等罪，案件原於今(8日)在區域法院裁決，惟法官陳廣池卻稱欲等待梁天琦所涉2016年的暴動案的終審結果，故把本案押後至11月1日再訊，而陳官亦趁這機會透露，他的官方電話受到滋擾，他嚴斥有關行為之嫌又說：「人在做，天在看。」促司法機構加把勁跟進，又呼籲法律界人士應站出來讉責有關行為。

3名被告：莫震宇（33歲，無業）、楊樂謙（20歲，學生）、李其浚（22歲，電腦技術員），同被控於2019年9月29日在金鐘夏愨道政府總部外一帶連同其他人參與暴動。他們早前已審結，現正聽候裁決。

強調提及滋擾事件與暴案無關

陳官把案押後並提及其官方電話近期受滋擾的事，他強調這與其審理的暴動案並無關係。他又透露，除他以外，他得知其他法官及司法機構職員，也有受到滋擾的情況，包括電話線路不停收到傳真訊息等，亦影響到同事的工作及公眾人士使用司法機構的服務，認為行為應予以譴責。他又稱：「天網恢恢，疏而不漏。」着司法機構加把勁將不法之徒，繩之於法。

破壞制度很易但建立卻很難

陳官又稱，認為這些人士可能已觸犯的罪名包括：滋擾法官及司法機構人員、刑事藐視法庭、妨礙司法公正等，又指其行為破壞及挑戰香港引以為傲的法治。他又說，破壞制度很容易，但建立卻需幾代人的努力、汗水及心機，他又認為不論政治光譜為何，都應維護司法制度。

陳官又呼籲法律界人士，包括大律師公會、律師會、資深大律師，及大學或專上學院的學者，以及有理智的市民，應站出來向滋擾及干預司法機構的行為說不。

案件編號：DCCC 969/2020