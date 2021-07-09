新冠肺炎・最新｜今增一宗輸入個案　韓亞航空首爾航班明起禁飛港

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-09 14:34

新冠肺炎疫情趨平穩，衞生防護中心公布，今日（9日）新增1宗輸入個案，18歲男患者由荷蘭抵港，本地維持「零確診」。中心又指，由於韓亞航空營運於7月6日由韓國首爾飛抵香港的航班（OZ721），有一名乘客抵港檢測時確診，以及有一名乘客未能符合防疫指明條件，禁止韓亞航空營運的客機，在7月10日至23日期間，從首爾着陸香港。 此外，高逸華軒一位住戶驗出對病毒呈陽性，消息指該住戶曾於海外確診並康復，疑似是一宗「復陽」個案。

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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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▼7月8日強制檢測名單▼

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，新增一宗確診個案，至今本港個案累計11,950宗。新增個案為一宗輸入個案，18歲男患者由荷蘭抵港。過去14天累計報告43宗個案，包括41宗輸入個案和2宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

中心又指，由於韓亞航空營運於7月6日由韓國首爾抵港的航班（OZ721），有一名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明的條件。衞生署遂引用第599H章，禁止韓亞航空營運的客機在7月10日至23日期間，從首爾着陸香港。

疫苗抽獎｜嘉民送60萬Tesla、1.5萬元維他奶禮券 下周二開放登記

【14:11】商界響應疫苗接種的抽獎不斷，嘉民集團宣佈，為響應香港特別行政區政府的新冠疫苗接種計劃，獎品總值100萬港元的#goodshot抽獎活動，頭獎為價值超過60萬元的Tesla Model 3 Long Range電動車，抽獎市民亦有機會獲15,000元 維他奶現金券 ，

8月31日或之前已接種新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加抽獎，參加者於7月13日（下周二）早上10時至9月2日晚上11時59分於網上登記。

澳門通關又改口？ 衛生局：暫無多少日沒個案即可便利通關的準則

【13:07】本港已有超過30日沒有出現本地確診個案，早前澳門當局仍表示，港澳之間要實施便利通關的條件，當局在6月份時是稱須本港連續28天無本地感染個案。及後至7月1日的疫情記者會上，澳門政府又稱如香港未有再出現源頭不明個案，確診病例只屬輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關，至昨天當局再次「改口風」。

澳門應變協調中心昨日（8日）宣佈，粵澳通關明日凌晨零時起恢復核檢結果七天有效，不論通關人士是否已接種新冠疫苗，至於港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。

【12:40】消息指，今日未有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

強制檢測｜抵澳洲後確診男在港曾到訪 又一城戲院海王潮州樓上榜

【00:01】食物及衞生局周四（8日）深夜公布強制檢測公告，共有9個地方上榜。移居澳洲、抵達當地三日後確診並帶有Delta變異病毒株的52歲男子，再有在港曾到訪地方納入強檢名單，任何人在指定日期曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema，以及荃灣海灣花園購物商城海王潮州樓，最遲周六（10日）須前往檢測。涉及這宗個案強檢處增至16處，當中11處為食肆。

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.8｜今增3宗確診全屬輸入個案 本地維持「零確診」

抵澳港男確診 衞生防護中心稱：若證家人無傳播 港或非感染源頭

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