新冠肺炎・最新｜本地零確診逾月　高逸華軒疑有住戶「復陽」

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

新冠肺炎疫情趨平穩，周四（8日）新增3宗輸入個案，患者分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港。衞生署早前收到澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，確診男病人6月26日離港移民，6月29日在當地確診。港府前晚對其離港前居住的大角咀中美樓進行封區檢測，沒有發現確診個案。 此外，高逸華軒一位住戶驗出對病毒呈陽性，消息指該住戶曾於海外確診並康復，疑似是一宗「復陽」個案。

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強制檢測｜抵澳洲後確診男在港曾到訪 又一城戲院海王潮州樓上榜

【00:01】食物及衞生局周四（8日）深夜公布強制檢測公告，共有9個地方上榜。移居澳洲、抵達當地三日後確診並帶有Delta變異病毒株的52歲男子，再有在港曾到訪地方納入強檢名單，任何人在指定日期曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema，以及荃灣海灣花園購物商城海王潮州樓，最遲周六（10日）須前往檢測。涉及這宗個案強檢處增至16處，當中11處為食肆。

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