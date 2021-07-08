強制檢測｜抵澳洲後確診男在港曾到訪　又一城戲院及海王潮樓上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-09 00:59

食物及衞生局周三（8日）深夜公布強制檢測公告，共有9個地方上榜。移居澳洲、抵達當地三日後確診並帶有Delta變異病毒株的52歲男子，再有在港曾到的地方納入強檢名單，任何人在指定日期曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema，以及荃灣海灣花園購物商城海王潮樓，最遲周六（10日）前往檢測。涉及這宗個案強檢處增至16宗，當中11個為食肆。

另外，黃大仙大成街聖公會基德小學爆發呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，該學校的指明級別亦被納入今日的強制檢測公告。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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最新資料顯示，該52歲男子除了曾到昨日（7日）公布的14個指明地方外，潛伏期及傳染期曾曾身處兩個指明地方。相關人士須接受強制檢測。

涉及 L452R 變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方：

1. 任何在6月12日上午11時至下午1時曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema 超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何6月19日下午6時至下午10時曾身處荃灣海灣花園購物商場地下高層 UG1-UG12 號鋪海王潮州樓（金富）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港機場轉機之非本地個案 機場新增2處地方納入通告

另外一宗曾於香港國際機場轉機的非本地確診個案，機場新增2處需要強檢。包括任何在6月14日下午4時至下午11時曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近 1 號閘口）的人士，及任何在6月14日下午11時至6月15日上午7時曾身處機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近 35 號閘口）的人士。他們包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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聖公會基德小學爆流感 六年級學生幾指明教師須強檢

黃大仙大成街聖公會基德小學爆發呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，6月25日至7月8日期間六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另有四處地方屬再次檢測

1. 6月9日、6月10日、6月13日、6月19日、6月21日、6月22日、6月23日、6月24日或6月27日曾身處香港鴨脷洲鴨脷洲大街 95 號冠藍軒的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在6月29日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔香港仔大道 203 號香港仔市政大廈香港仔街市的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在6月29日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔南寧街 13-23 號香港仔中心地下百佳超級廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在6月20日上午9時至中午12時曾身處香港鴨脷洲鴨脷洲大街 145 號僑民大廈地下 2 號鋪及 1 樓 3 號鋪海東軒的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於7月10日或之前接受檢測。受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。