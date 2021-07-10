警校結業會操升旗禮首用中式步操　鄭若驊︰警隊全力維護國家安全

社會新聞
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香港警察學院今天（10日）舉行結業典禮暨閱操儀式，由律政司司長鄭若驊主持。新任警務處處長蕭澤頤亦有出席。

今屆共有149名學警結業，並首次於結業會操的升旗環節使用中式步操。鄭若驊於致辭時稱，維護國家主權統一及領土完整，是一國兩制「初心」，而律政司及警隊會各施其職，落實維護國安的法律制度及執行機制。

今屆分別有33名督察及116位警員結業，結業會操升旗環節首次以中式步操進行，由律政司司長鄭若驊擔任檢閱官，新任「一哥」蕭澤頤亦有出席典禮。

律政司司長鄭若驊致辭時多次提及國家安全，指法治及國家安全為確保香港良好發展的基石及重要支柱，又稱維護國家主權統一及領土完整，是一國兩制「初心」。而警隊及律政司要全力落實維護國家安全的法律制度及執行機制，以維護國家利益，兩者於各方面需要各施其職。

她又稱，社會近年面對急劇變化，警隊面對前所未有的挑戰，讚揚於現時加入警隊的人為「有決心、有能力、有承擔」去服務社會。

▼4月17日，警察學院結業會操情況▼

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鄭若驊︰維護國家主權統一和領土完整是「一國兩制」初心

鄭若驊強調，國家安全是國家頭等大事，維護國家主權統一和領土完整，是「一國兩制」的初心。特區政府，包括律政司及警隊，須全力落實維護國家安全的法律制度和執行機制，以維護國家主權、安全、發展利益。律政司與警隊，在維護法治、國家安全以及保障公眾利益方面各司其職，以確保「一國兩制」行穩致遠。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

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