50歲男機場搬運工初確診　9日前打首劑疫苗　黃大仙居所圍封強檢

社會新聞
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衞生署衞生防護中心表示，一名50歲男子初步確診，並帶有L452R變異病毒株，現時沒有出現病徵，曾於7月1日接種首劑復必泰疫苗。他居於黃大仙金鳳街1-3號，於機場擔任搬運工作，主要在停機坪工作，與早前於機場任地勤的確診男患者並不認識。

政府宣布晚上7時30分起圍封其居住的大廈，目標明日上午約7時完成。

中心指，男患者沒有病徵。他因早前27歲機場地勤確診，於7月9日須接受強制檢測，發現其提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株。中心續指，他在機場擔任搬運工作，主要在停機坪工作，最後上班日期為今日（10日），而病人表示不認識早前確診的地勤。

中心調查發現，患者曾於9日前，即7月1日接種首劑復必泰疫苗。其工作處所，潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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政府於晚上7時半亦引用第599J章，圍封男患者居住的黃大仙金鳳街1-3號，所有大廈內居民須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（11日）上午約7時完成。而大廈居民須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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