新冠肺炎・最新｜消息：機場搬運工確診　連續33日本地零確診斷纜

本港新冠肺炎疫情死灰復燃，衞生防護中心昨日（10日）公布，新增1宗英國輸入個案，以及少於5宗初步確診個案。

其中一名初步確診患者為50歲的男機場搬運工。他沒有病徵，居於黃大仙金鳳街1-3號，前日因工作地點接受強制檢測，當局發現其樣本呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他表示不認識早前確診的男地勤，並於本月初已經種一劑復必泰。政府昨晚圍封他所住的大廈，全幢住戶須接受強制檢測，與他同住的數名居民被送往檢疫。