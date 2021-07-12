新冠肺炎・最新｜消息：今沒源頭不明個案　將不設疫情記者會

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 朱海棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-12 12:14

本港新冠肺炎疫情死灰復燃，衞生防護中心昨日（11日）公布，新增一宗源頭不明個案，確診患者為50歲的男機場停機坪搬運工。他沒有病徵，居於黃大仙金鳳街1-3號，前日因工作地點接受強制檢測，當局發現其樣本呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他本月初已經種一劑復必泰，當局正進行基因分析，以找出是否與其他患者有關連，料快出籠。 當局已追蹤到90多名密切接觸者，將會全部送往檢疫中心。此外，機場員工亦要再接受強制檢測，以防有隱形傳播。

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機場工人行蹤全覽。

【12:05】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會。

梁子超：政府不宜鼓勵港人來往疫情風險較高地區 增輸入病毒風險

【11:23】一名機場停機坪50歲男搬運工確診，帶有L452R變異病毒株，暫列源頭不明個案，是機場相隔17日再有工作人員確診，機場員工最遲要在周二（13日）接受強制檢測。



呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，本港疫情控制得較好，但全球疫情惡化，政府不應鼓勵市民來往疫情風險較本港高的地區，增加輸入病毒風險。

強制檢測食肆｜涉確診機場工人 黃大仙爭鮮、銀咖哩、大家食上榜

【00:01】在機場擔任搬運工的50歲男子周日（11日）確診，並帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明個案，本地「零確診」又斷纜。政府晚上公布強制檢測公告，有5個處所上榜，其中4個與該名男子有關，當中3個地方為食肆，全部位於黃大仙區，分別為黃大仙中心南館地下的「銀咖哩」、新光中心2樓「爭鮮迴轉壽司」、銀鳳街8號「大家食」，曾到訪人士須最遲於本周二（13日）檢測。

另外，衞生防護中心的進一步調查下，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾到尖沙咀中心「Wooloomooloo Steakhouse」，該處都列入強制檢測。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.11｜停機坪搬運工染變種病毒 機場全部員工強制檢測

停機坪搬運工確診 曾到深水埗剪頭髮 黃大仙銀咖哩等食肆須檢測

帶變種病毒機場男搬運工 任職新翔公司 無跟機組、乘客直接接觸

確診機場搬運工曾幫襯 深水埗英姐髮型屋照營業 街坊：早知唔嚟

強制檢測｜黃大仙金鳳街1-3號解封 28名居民受檢測 無確診個案

變種病毒｜輸入個案攻破社區零感染 機場及檢疫酒店成最大威脅

新冠疫苗｜今日打針及預約人數同跌 累計10萬青少年已接種

新冠疫苗｜劉宇隆：如接種率高達八成 變種病毒不會在港落地生根

強制檢測｜機場搬運工曾到七地方 黃大仙、沙田、海洋公園上榜

強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所 需最遲周日覆檢

▼7.10黃大仙金鳳街1-3號封區強制檢測▼