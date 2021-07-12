首宗國安法審訊｜辯方專家指光復非主張港獨　舉龍獅旗為表達不滿

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-12 15:41

男子唐英傑涉於去年七一騎展示「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家等罪名，案件今（12日）繼續由辯方專家作供。該專家認為，以往的光復行動非主張港獨，也非視內地人為外國人。對於法官指，有人在光復行動中揮動港英殖民時代的「龍獅旗」，專家認為他們只是表達不滿。

望回復殖民地時代的社會秩序

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡繞作供，並指不認為「光復」行動是主張香港獨立，和視內地人為外國人。惟法官陳嘉信指，「光復」行動中有人揮動屬港英殖民地時代的「龍獅旗」。李指，認為相關人士對當時的情況感不滿，希望回復殖民地時期的社會秩序。

法官杜麗冰問，若希望回復至港英殖民地時代的生活，是否即回復至殖民管治。李不同意，又指回復至殖民管治，也不是要求香港獨立。因回復殖民統治，香港便不能獨立。

辯方專家，香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡認為，示威者揮動港英殖民時代的「龍獅旗」只是表達不滿。(資料圖片)

揮動旗幟只是表達不滿

法官陳嘉信問及，若要回復至殖民管治，是否必須涉及把香港從中國分離，李回應指此說法屬可能，但質疑回復至殖民管治的可行性，認為揮動的人士只是以此方法表達不滿。

非所有參加遊行的人都同意所有口號

對於高級督察張偉文統計「光時」口號，以證明口號和暴力行為等的關連性，李詠怡則不同意相關說法，並舉例指民陣的七一遊行，有人會爭取外傭和性少眾的權益等，但非所有參加遊行的人，都同意所有口號。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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事發經過。(詳看下圖)