業餘足球聯賽主席為增租場機會　偽造逾百張身份證　囚16個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-12 17:27

舉辦本地業餘足球比賽的CJ 7人足球聯賽主席，涉偽造身份證，以增加預訂康文署轄下場地的機會，若遇上沒有聯賽但租了場地，他亦會把原本144元租得來的場地時段，以700元轉讓他人。警方在其住所搜出逾百張印有他的樣貌但不同名字的身份證。該主席今（12日）於區域法院承認24項製造虛假文書等罪，被判監禁16個月。法官稱多張偽造身份證，都是用來訂場，不是用以隱藏身份，在同類型案件中不屬最嚴重，判他入獄16個月。

官指系統核實欠效率和效用

法官胡雅文判刑時指被告孫寶德（40歲）賺取的並非巨款，在同類型案件中不是最嚴重，他亦不是要隱瞞身份。雖然他管有大量偽造身份證，但全部是同一的訂場用途，計劃簡單，且在2個月內發生，亦有形容康體通系統核實身份上，是欠缺效率和效用。

被告被控共20項偽造的罪行，1項使用偽造身份證，2項管有偽造身份證及1項管有用作製造虛假文書的設備。

系統須以身份證相片作登記用戶

案情指，康體通的訂場系統，需以個人資料和身份證的相片登記用戶，署方只會人手檢查核對，但系統不能檢測到登記的是否新用戶。抽籤成功後，用戶最多可預訂每天一個場次。

署方發現131張身份證只有8張真確

CJ聯賽每球季有19場賽事，參加的球隊需要就在硬地和草地足球場分別支付2,800元和10,400元作入場費。當局調查發現，康文署網上訂場系統康體通在2014年至2019年間，有334個可疑用戶以同一電郵地址登記，當中分別有70多個及30多個用戶以被告電話和住址登記，康文署揭發其中131張身份證屬於50人，只有8張身份證相片為真確。

被告從親戚球員及員工取得身份證相片

被告先從親戚、球員和兼職員工取得真實的身份證的相片，登記康體通用戶，再以影像修改程式Photoshop更改身份證上資料，涉及123張偽造身份證。於2019年2月26日，有2個可疑用戶連續預訂黃大仙摩士公園2個時段，被告現身出示偽造身份證，埋伏的警員則拘捕他，他在警誡下表示是想賺錢和望對方給予機會。

管有122張偽造身份證

被告承認於2018年11月10日至2019年1月13日期間偽造，即製造據稱為身份證副本的虛假文書，意圖藉使用其誘使康文署接受為真文書，作出或不作某些作為，以致對該署或他人不利。他亦承認於2019年2月26日使用偽造身份證，另於荃灣翠豐臺第2座的一個單位等地，管有122張不同姓名和號碼，而印其樣貌的偽造身份證。

以700元轉售原為144元的場地

至於他被控的管有用作製造虛假文書的設備，即在上述住所管有手提電腦、印卡機、122張空白的白色卡，及57張置有晶片的空白的白色卡等。他稱，經Photoshop修改的身份證圖像會印製在空白片上，均用來抽籤訂場。若聯賽沒有賽事，他會以 700元在聯賽Facebook專頁轉讓原為144元的場地。

辯方指被告只是愚蠢

辯方求情稱，被告熱愛足球，他只愚蠢地登記多個用戶訂場，現已明白罪行嚴重。

胡官判處被告就20項偽造和1項管有用作製造虛假文書的設備，分別監禁16個月，其餘罪行監禁10至15個月，全部刑罰同期執行。

案件編號：DCCC 332/2021