新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　機場3地方員工最遲周六強制檢測

約半個月內先後有兩名機場員工確診新冠肺炎，並帶變異病毒株。食物及衞生局今晚（12日）發出強制檢測公告，下周（即7月18日至24日）在機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作人士，須於本周六（17日）或之前接受强制檢測，包括已完成接種新冠疫苗的人。換言之，拒遵從將無法在上述地方工作。