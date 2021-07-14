新冠肺炎．7.14｜疫苗專家准復必泰解凍後可放一般雪櫃最長一個月

本港新冠肺炎疫情趨於穩定，目前主要是輸入個案及機場員工染疫，衞生署昨日( 13日）公布，早前確診的機場停機坪50歳搬運工人帶Delta變種病毒株，患者病毒基因與4名俄羅斯抵港患者的基因組有關，疑他在機艙內時，遭沒有被診斷的機組人員感染。昨初步確診少於5宗。



去年停辦的香港書展，今年重開，於今日( 14日）開幕，為期七日。多間書商亦會提供疫苗優惠，大會又送出35,000個書展免費入場名額，給予已接種疫苗的市民，到場人士只需在中午12時前持疫苗接種紀錄到達，便可在會場的特別通道即時免費入場。書展又加強感染控制，如未有預先購買門票到場，就只能以八達通直接拍卡進場。



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新冠疫苗｜今5.71萬人打針 接種率升至39.7% 13人昨副作用送院

【22:45】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（14日）踏入第139日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.71萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有269.85萬人，佔12歲或以上人口的39.7%，當中已接種2劑疫苗的人數有187.6萬。另外有28,600人預約了接種時間。

▼2月27日，首批復必泰疫苗抵港▼



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疫苗專家准復必泰解凍後儲存一個月 梁子超：普通場所亦可保存

【22:22】2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今晚開會，專家審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，並建議批准有關申請。顧問專家委員會會將有關意見及建議提交食物及衞生局局長考慮，並於稍後將相關資訊上載至食物及衞生局網頁。

政府發言人表示，當局歡迎建議批准延長復必泰疫苗於解凍後在攝氏2至8度的儲存期，並認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性，當局會密切留意市民對復必泰疫苗的需求、疫苗的來貨量和供應時間、疫苗稀釋後的存放時間，以及社區疫苗接種中心的運作等，就提供復必泰疫苗接種服務日後的安排作通盤考慮。

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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強制檢測｜香港仔金門餐廳再上榜 周五或之前須完成檢測

【21:39】早前一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，並驗出屬L452R變種病毒。食物及衞生局今晚（14日）公布強制檢測公告，清潔工曾到訪的香港仔「金門餐廳」，再度納入強制檢測名單，於指定日子及時間曾到該餐廳的人士，即使已接種疫苗，亦須接受強制檢測。

公海遊｜星夢郵輪復航首兩班額滿 高級副總裁：打疫苗人數增帶動

【20:49】本港首班「公海遊」將於7月30日由啟德郵輪碼頭首航，星夢郵輪「雲頂夢號」表示，首航及次航已額滿，其後的周五都有七成滿。市場部高級副總裁李鳯霞相信近月接種疫苗人數，令報名人數增加。

新冠肺炎｜今錄三宗確診全部輸入 全帶變種病毒 兩人已打針

【14:16】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增3宗輸入個案，至今本港個案累計11,956宗。三名患者分別來自塞浦路斯、納米比亞、加納。全部個案都帶有變種病毒，其中兩人已完成接種疫苗。初步確診少於五宗。

【13:45】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

▼7.13香港書展傳媒預展▼



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強制檢測｜移居澳洲確診男到訪4餐廳、2體檢中心須再次檢測

【00:01】早前衞生防護中心接獲澳洲衛生當局通報，一名52歲港人抵達澳洲三後確診，並驗出L452R變種病毒。食物及衞生昨日（13日）公布，他曾到訪的六個指明地方需要再次進行檢測，當中包括4間餐廳及2間體檢中心。

另外將軍澳富康花園德寶國際幼兒園爆發流感及上呼吸道感染個案，亦被納入今日的強檢公告。

▼7.10黃大仙金鳳街1-3號封區強制檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎．7.13｜搬運工染Delta變種 基因與俄羅斯輸入個案有關

機場搬運工染Delta病毒 疑與隱性帶病俄羅斯機組人員同艙受感染

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針 聲稱暈眩乏力送院 檢查無大礙

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針送院 威院致歉 將檢視注射程序

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書展2021｜參展商達763間 已打針市民可享免費入場或折扣優惠

新冠疫苗｜安老業界100萬大抽獎 鼓勵院舍員工打針 今晚起報名

新冠疫苗｜今5.97萬人打針 接種率升至39.2% 14人昨副作用送院

新冠疫苗｜許樹昌稱第三針屬言之尚早 團隊將研同款針或溝針更佳

何栢良籲一般市民暫不用考慮打第三針 惟特殊組別人士須考慮

崔俊明料港府要與藥廠商討採購第二代疫苗 打第三針只是時間問題

新冠疫苗｜路透社稱復星索取接種者資料 港府極度遺憾：嚴重失實

醫健通可顯示疫苗接種二維碼 食環署提醒使用者更新程式

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

