元朗白衣人案求情｜被告帶棍到場未報警　官問：係咪對警察無信心

元朗西鐵站7.21白衣人襲擊案，法庭繼昨聽取了其中4名罪成被告的求情後，法官葉佐文今(14日)繼續聽取餘下3人的求情。有律師指有被告在元朗任村長，當晚只想到站了解情況。惟葉官卻疑為何不選擇報警，反而持棍到場，並問：「係咪對警察無信心？」葉官又說：「善良的人不會帶棍到現場。」並禁不住問：「為何當晚元朗咁多棍？」葉官亦明言，案中有被告在事件中任領導角色，表現「勇武」，刑責亦會加重。案件將於下周四(22日)判刑。



有到庭望聽女子口罩上印有「我愛你中國」。(詳看下圖)

+ 2

村長求情稱執棍自保

第七被告鄧英斌的律師求情指，鄧在元朗河瀝背村任村長11年，一直為村民服務，案發當日吃完晚飯後，因聽到街坊消息指「有人入嚟元朗搞事」，擔心有村民牽涉其中，才隻身到元朗西鐵站了解，亦因擔心受襲，才會在地執起棍自保。

官質疑為何未報警

法官葉佐文問到，被告是否希望憑一人之力保護元朗，為何沒有即時報警，「佢係咪對警察無信心？你問下佢（被告）有定無？⋯⋯我唔明點解要拎棍，而唔係報警」。辯方指，被告從沒對警察失去信心，但知悉當晚已有街坊報警，只是沒有警察到場。

法官葉佐文質疑被告未報警卻帶棍到現場，質疑是否對警察沒信心。(資料圖片)

善良的人不會帶棍到現場

葉官續追問：「佢又知啲警察唔理佢哋？街坊報咗警幾耐啊？⋯⋯佢係村代表應該認識公共關係科，如果條村出事，佢會搵區議員定報警？」被告鄧英斌在犯人欄內向代表律師表示：「3條9打唔通。」

葉官又指，被告既然不清楚會有何事發生，理應交由警方處理，認為善良的人不會持棍到現場。葉官又質疑，被告「又要驚又要去睇」，心態矛盾，而且被告身穿白衣，又持棍，亦是長者，會有示範及鼓勵作用，認為辯方未能釋疑，缺乏常識，強調不會接受辯方不合理的解釋。

案中八名被告。(詳看下圖)



+ 2

形容鄧懷琛表現勇武

第五被告鄧懷琛被指與第六被告吳偉南在英龍圍非法禁錮一名男子，鄧懷琛的律師求情指，鄧懷琛當時只是爭執，其後為襲退施襲者才在地上拾起棍入元朗站，形容他當時情緒高漲。

疑惑點解當晚咁多棍

葉官直指，鄧懷琛用手阻撓男子離開，包圍約2分鐘，行為無法解釋，而且他曾經用雨傘柄打人一段時間，形容「都幾勇武」，又疑惑：「點解當晚咁多棍執？D7（第七被告鄧英斌）又執到，周地都係棍？」片段又顯示，被告曾經手勢一指，隨後有白衣人衝上前襲擊一名黑衣人，認為被告擔任指揮角色，並非旁觀者，明言判刑會比其他被告更重。

早前已認罪的第四被告林啟明，其代表律師求情指，被告知錯有悔意，盼法官考慮被告有年邁母親及妻女要照顧，承認當日行無法解釋，希望盡快改過自身。

12圖看清當晚事發經過。(詳看下圖)



+ 10

案件7月22日判刑

2名認罪的被告包括：林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理），他們開審前已承認暴動罪，原被控的傷人罪則不予起訴。

另6名被告接受審訊，包括：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基（40歲，機械技工），他們被控參與暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。除首被告王志榮脫罪外，其餘5人全部罪成。

全部被告須還押，案件已定於下周四7月22日判刑。

案件編號：DCCC888/2019、DCCC11/2020 、DCCC 734/2020