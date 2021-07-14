公海遊｜星夢郵輪在港聘100人首航　發現確診者即原船返碼頭

撰文：梁煥敏
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本港首班「公海遊」將於7月30日由啟德郵輪碼頭首航，星夢郵輪「雲頂夢號」表示，400名來自瑞士、洪都拉斯及馬來西亞的船員今日順利接種第二劑復必泰疫苗，另有400名來自內地的船員到港，全部人已經接種科興疫苗，現時正進行隔離等待出發，並正於香港招聘約100人。

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳯霞表示，若有旅客或船員出現病徵，會於船上進行三次檢測，確診時會通報衞生署並會終止行程返回碼頭，其密切接觸者會按照衞生防護中心做法，在船上進行隔離，當到達香港的郵輪碼頭，才由衞生署安排到檢疫中心隔離。

星夢郵輪業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥表示，正於本港招募約100名服務員、廚師及娛樂員，期望首航出發時有900多名船員提供服務。

早前新加坡一名「世界夢號」乘客在旅途中確診新冠肺炎，郵輪在公海行程提早結束。據知乘客登船前曾作檢測，當時呈陰性反應，及後船公司得知該人士為確診者的緊密接觸者，並已接種疫苗，「世界夢號」最終較原定時間早3小時回國。問到香港的做法時，李鳯霞表示，將會按照香港的隔離措施，若然發生同類事件，患者會於船上進行三次檢查，證實為確診個案後，會通報衞生署，並終止行程返港，其密切接觸者會按照衞生防護中心做法在船上隔離檢疫，直至郵輪到達郵輪碼頭，才由衞生署安排到隔離中心暫住。

另外，由於所有船上乘客會戴上追蹤器，船公司發現有乘客與有關人士同場15分鐘，將會界定為密切接觸者，會通報衛生署進行隔離。其他乘客將會在船上進行檢測，得到陰性結果方可離開船隻，強調所有做法比較星加坡更加安全，「因為香港響追蹤、通報方面好好多，加上所有人都已經打咗針，星加坡反而唔需要打針，所以安全好多。」

「雲頂夢號』6月9日抵達香港水域，一直停泊在南丫島對出的海面接受隔離。首兩航船班次已經爆滿，預計會有超過1000名旅客參與郵輪假期，其餘時間已有七成爆滿，預計由八月開始，每星期會有三班班次開出。

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