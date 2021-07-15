新冠肺炎・最新｜今沒有新增確診個案　連續4天本地零確診

本港今日沒有新增新冠肺炎確診個案，連續4日本地零確診。另外，德國漢莎航空公司一班7月12日(周一)由法蘭克福抵港的航班（LH796），因有一名乘客經抵港檢測確診新冠肺炎，並有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署引用第599H章，禁止有關航空公司營運的客機由7月16日(周五)至29日(周四)期間從法蘭克福抵港。



本港新冠肺炎疫情趨於穩定，昨日（14日）新增3宗輸入個案，分別來自納米比亞、塞浦路斯及加納，本地維持零確診。昨初步確診少於5宗。



2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會昨日開會，審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。



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【12:03】據了解，今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。



7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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