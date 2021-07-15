新冠肺炎・最新｜初確診少於5宗　復必泰解凍後可存雪櫃一個月

撰文：黃偉倫 歐陽德浩 王潔恩 朱海棋
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本港新冠肺炎疫情趨於穩定，昨日（14日）新增3宗輸入個案，分別來自納米比亞、塞浦路斯及加納，本地維持零確診。昨初步確診少於5宗。

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會昨日開會，審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。

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