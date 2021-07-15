新冠肺炎・最新｜初確診少於5宗　復必泰解凍後可存雪櫃一個月

本港新冠肺炎疫情趨於穩定，昨日（14日）新增3宗輸入個案，分別來自納米比亞、塞浦路斯及加納，本地維持零確診。昨初步確診少於5宗。
2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會昨日開會，審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。
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7月14日，書展停辧一年再度開鑼
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昨日總覽：新冠肺炎．7.14｜增3宗輸入 本地零確診 香港書展復辦
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專訪｜評與內地通關條件 梁卓偉：須嚴守「南大門」 令北京安心
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相隔24日再度零確診 周五起收緊俄羅斯抵港人士檢疫安排強制檢測食肆｜涉確診機場工人 黃大仙爭鮮、銀咖哩、大家食上榜強制檢測｜黃大仙金鳳街1-3號解封 28名居民受檢測 無確診個案強制檢測｜機場搬運工曾到七地方 黃大仙、沙田、海洋公園上榜強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所 最遲周日覆檢