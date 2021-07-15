港大增4個入學獎學金　DSE首1%佳績學生可獲5萬元

香港中學文憑試放榜在即，港大今年新增四個獎學金，當中「文憑試Top 1%獎學金」，根據今年全港DSE考生數字，首1%佳績的考生選讀港大即可獲得至少港幣$50,000獎學金。

港大學生會評議會近期掀起風波，收生及國際交流事務總監嚴志堅指，暫未見事件影響今年收生人數，但強調除學生會以外，不同的學系及宿舍亦有各自的迎新活動，相信事件對新生同學不會造成影響。



就讀港大內外全科醫學生一年級的洪臻（左）及文理學士（金融科技）一年級生李思再（右）去年獲「明德學子」獎學金。（曾凱欣攝）

港大新增四個獎學金 首1%佳績學生可獲5萬元

香港中學文憑試放榜在即，香港大學除了「明德學子」獎學金外，今年新增四個獎學金，當中「文憑試Top 1%獎學金」，根據今年全港DSE考生數字，首1%佳績的考生Best 6考獲332233，並選讀港大即可獲得港幣至少$50,000獎學金。

另外，今年新增經商管理學院獎學金，考獲兩科5**的學生即可獲最少$25,000獎學金，六科或以上5**最多可獲港幣$250,000。至於建築學院文學士、建築學文學士文理學士(設計＋)及文學院的獎學金則分別為港幣$42,100、至少港幣$10,000及港幣$42,100 至港幣$168,400。

香港大學收生及國際交流事務總監嚴志堅提到，校方希望獎學金除了傳統的「神科」，例如醫科外，能涵蓋不同學科的新生，讓同學可以就自己的興趣揀選學科。他又透露，去年約有70名首1%考生選讀港大。

文理學士（金融科技）一年級生李思再（圖左），利用獎學金於母校建立SSC Shepherd’s Den系統，協助老師記錄SEN學生的學習表現。（曾凱欣攝）

醫科狀元辦SEN工作坊 助學生融入校園

就讀港大內外全科醫學生一年級的洪臻，去年考獲七科5**的佳績提到，去年獲得「明德學子」獎學金，並加入港大SEN Peer Impact Network及平機會事務處學生大使，為SEN學生舉辦工作坊，協助其融入校園生活。他指，中二時期鄰座的同學患有自閉症，發現不少同學對他有誤解，「係咪大家都用有色眼鏡（看待）」，令他萌生幫助SEN學生的念頭。

利用獎學金為母校開發系統 記錄SEN學生資料

文理學士（金融科技）一年級生李思再，同樣去年獲得「明德學子」獎學金，他利用獎學金於母校建立SSC Shepherd’s Den系統，協助老師記錄SEN學生的學習表現、課堂行為、學習上的困難等，讓老師能夠留意到SEN學生的需要，從而提供學業上的幫助。

評議會風波持續 校方指不會影響新生

港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議，港大日前宣布不再承認學生會校內角色。嚴志堅指，暫未見事件影響今年收生人數，校方亦已就事件清晰表明立場。他續指，以往學生會在招生及迎新活動扮演重要角色，但強調除學生會以外，不同的學系及宿舍亦有各自的迎新活動，相信事件對新生同學不會造成影響。