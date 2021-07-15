馬會賽馬投注額達1363億元按年增12%　博彩稅庫房進賬逾137億元

賽馬會今日（15日）公布，2020／21年度的賽馬投注額是1,363億元，較上年度的1,216億元高12.1%，其中本地投注額更達1,132億元，按年勁升15.5%。不過受疫情影響，無論沙田或跑馬地馬場，賽馬日的總入場人數均大減約七成。



2020／21年度賽馬投注額是1363.76億元，較上年度的1216億元上升12.1%。 （資料圖片／龔嘉盛攝）

賽馬會指出，在本地賽事中，2020／21年度共有88日賽馬日，比上年度多一日，而總場數亦達835日，較上年度高0.8%。

本地投注額增15.5%

2020／21年度的賽馬投注額是1,363億元，較去年度多12.1%，當中本地投注額佔1,132億元，按年多15.5%；海外匯合彩池佔231億元，減少1.9%。另外剩餘予馬會作營運開支及慈善捐獻款項，最新亦達59億元，較去年的54億元上升10.6%。

而馬會向政府繳納的博彩稅則達137.56億元，較去年的121億元上升13.6%。

入場人數勁減七成

雖然賽馬場數增加一場，但賽馬日的累計總入場人數則大減，最新總入場人數只得22.1萬人，較去年度的80.3萬人少。而沙田及跑馬地馬場的入場人數，分別只得15萬及7.1萬人，較去年度的53.7萬及26.6萬大減約七成。

至於賽馬日的平均人場人數，最新只得2,500人，相比去年的9,200人同樣少七成。