首宗國安法審訊｜前僱主稱當天原約被告用膳　並曾收問地點訊息

男子唐英傑涉於去年七一騎展示「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被指煽動他人分裂國家，被告前僱主為辯方作證，她指被告原是她店舖的顧客，後來被告失業，她聘請了被告。她曾見過被告為在示威中受傷的人急救，案發當天相約了被告到銅鑼灣用膳，被告更稱向她發語音訊息，問她所在的位置。案件押後至下周二作結案陳辭。



曾見被告照顧傷者

辯方證人江婉君供稱，她在旺角開設茶飲店。她在2019年11至12月左右認識被告唐英傑，當時被告為其店的茶客，因被告常來光顧，二人變得熟絡。於2020年，該店附近有示威，有人會被噴胡椒噴霧等受傷，她見被告會照顧傷者。她有聽過茶客叫被告「重甲」，被告亦有向她稱其英文名為「Leon」。

被告前僱主江婉君稱案發當天原約了被告唐英傑在銅鑼灣用膳。(朱棨新攝)

聘被告當調茶員

江指，去年4月被告遭公司解僱，被告問她是否有工作機會寺，她聘用了被告任「調茶員」並強調是「茶飲個茶」。她後來亦有把被告介紹到另一日式餐廳的女負責人，讓被告在該餐廳工作。

被告曾發語音口訊問地點

江又稱，案發當日她約了被告等人在銅鑼灣一間咖啡店用膳。當日被告並曾傳送語音訊息給她謂：「你可唔可以send個駱克道位置俾我？」律師亦有在庭上播放該訊息。被告被捕後，江亦有到過醫院見被告。

控方盤問時指江在案發前曾向被告傳送西隧的照片，並通知被告往西隧沿途有警方路障，江否認。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過。(詳看下圖)

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控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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辯方就「光時」口號的主要說法。(詳看下圖)