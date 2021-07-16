新冠肺炎．最新｜今增一宗輸入　一印度船員疑復陽　全船隔離21天

衞生防護中心今日（16日）公布，新增一宗確診個案，屬輸入個案，40歲女患者由阿聯酋抵港，本地則連續5日維持「零確診」。日前確診的機場搬運工，其密切接觸者暫未發現新個案。

中心續指，停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員初步確診，帶有L452R變異病毒株。涉事船員5月曾在印度確診，中心認為該個案與復陽個案吻合，目前全船人員需要在海上隔離21天。

消息稱，有香港人曾因工作原因接觸過該名初確診印度船員，部分人已被列為密切接觸者。當局亦會將涉事貨船納入強檢名單，曾於指定時間於船上逗留的指定人士，須於指明日期，或之前接受強制檢測。



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【16:17】衞生防護中心公布，本港新一宗輸入個案，並無本地感染個案。患者為40歲女子由阿聯酋抵港，沒有病徵。另外，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人。他是一名船員，於7月13日由印度乘飛機抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心，病毒檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。

男患者翌日（14日）採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診，並沒有接種新冠疫苗。他於7月15日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

涉事貨船相關船員要於船上隔離檢疫21日，而患者工作的葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」，會於今日納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點指定人士，須於指明日期或之前接受強制檢測。

【13:23】據了解，近日一艘由外地來港的貨船上有一名印度裔船員初步確診，病毒量低，不過，消息指該名印度裔船員曾經在外地確診，未知今次屬於復陽或是新感染，目前全船人員會先在海上隔離。

消息又指，有香港人曾因工作原因而接觸過初步確診者，當中部分人被列為密切接觸者。

新冠疫苗｜港大研究：科興產生抗體水平不及復必泰 探討打加強劑

【13:08】香港大學公共衛生學院一項最新研究發現，接種BioNTech復必泰疫苗後，所產生的抗體水平遠較接種科興疫苗為高。該研究今天（16日）刊在《刺針-微生物》（The Lancet Microbe），研究指出，在接種一劑復必泰疫苗後，接種者的抗體水平是49，打兩針後一個月就升至269；相反打一針科興疫苗後，抗體水平只有7，打兩針後一個月則有27。由此可見，完成兩劑疫苗接種後，復必泰疫苗所引發的抗體水平高於科興疫苗近9倍。

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