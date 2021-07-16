新冠肺炎．最新｜消息︰印度裔貨船船員初確診　病毒量低或屬復陽

消息指，近日一艘由外地來港的貨船上有一名印度裔船員初步確診，但病毒量低，不過，據了解該名印度裔船員曾經在外地確診，未知今次屬於復陽或是新感染，目前全船人員會先在海上隔離。



本港周四（15日）沒有新增新冠肺炎確診個案，是相隔2日後再度零確診，亦是連續4日本地零確診。日前確診的機場搬運工，其密切接觸者暫未發現新個案。

此外，政府公布截至周四晚上，已有273.1萬人接種至少一劑新冠疫苗，即佔12歲以上人口的40%。



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