認為服藥致不舉自行減藥　精神分裂漢用刀殺妻　判無限期醫院令

酗酒多年兼患精神分裂症男子，認為服藥令他不舉而自行減藥，出現幻覺並常以為妻子有婚外情。有次與妻爭執後，用刀從後插妻背令她死亡。男子原被控謀殺，在控方接納下，他今(16日)在高等法院承認誤殺罪。暫委法官麥偉德指被告減藥之下仍繼續飲酒行為自私，判他無限期醫院令，入小欖精神科中心，直至醫生確認他已治療康復。



13歲因酗酒至精神問題

被告羅允德（57歲，無業），原被控一項謀殺罪，指他於2018年11月28日，在石硤尾南山邨南樂樓一個單位謀殺其40歲妻子黃玲，控方接納他承認一項誤殺罪。

案情指，被告2001年和妻子結婚，兩名兒子分別16歲和10歲。他自13歲起因酗酒引致精神問題，2003年確診精神分裂症，曾入住葵涌醫院。

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事後棄刀於大廈垃圾桶

被告因患精神病，需長期服藥，但他認為藥物導致不舉，故自行減藥。案發當天兩名兒子上學不在家，被告和在廚房煮飯的妻子爭執，以刀插她背部一下，將她拉到客廳。他及後棄置涉案刀子於大廈該層垃圾桶，獨自前往平台，再回家報警稱妻子自殺，警方和消防到場後他承認自己殺害妻子。醫生報告指，被告妻死於刀傷。被告早前不相信妻子死亡。

辯方庭上表示被告疼愛兒子，被告於犯人欄內說希望親自求情，遭暫委法官麥偉德拒絕，他的代表律師稱他鄰居可證明他的為人。

官斥被告行為自私

麥官判刑時指，被告長期酗酒及患有精神分裂症，出現幻聽和妄想，他懷疑妻子有婚外情，一度接受藥物治療和在事發該月有覆診。麥官認為被告自行減藥，但繼續酗酒行為是自私的，他現時最需要的是服藥，考慮到要保障社會大眾安全，判他入小欖精神科中心，直至醫生診斷他康復。

案件編號：HCCC17/2020