書展2021｜山道文化書籍被投訴違國安法　楊子俊：已預料會遭調查

書展闊別一年後，在《港區國安法》下捲土重來，多本書被投訴涉嫌違法，有激進建制團體昨日更向警方國安處舉報。參展書商「山道文化」確認接獲貿易發展局通知，有3本展出書籍被投訴違法，但強調其中兩本書已出售逾一年，有信心不會觸犯國安法，但不知當局會因應甚麼機制調查，坦言對此感到「擔心」。另外，他又指讀者未有因國安法而對政治書籍卻步，銷情雖然較預期好，但說不上很理想。

《香港01》已就向貿發局查詢，正待回覆。



「山道文化」負責人楊子俊確認收到貿發局信件，指其攤檔有3本書被投訴，包括《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》，提醒公司要確保展出的書籍合法。楊子俊指，《元朗黑夜》和《逆權教師》已出售約一年，有信心書籍是合法，但在參展前已預計會遭受投訴，認為貿發局的職責範圍並非審查書籍，不介意當局將個案轉交執發部門跟進，只是擔心當局不知會以甚麼機制跟進投訴，包括警方會否大舉走入書展調查，現時便有「過程畀大家睇睇」。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼



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楊子俊又提到，國安法去年生效後人心惶惶，書展開纙前以為讀者擔心觸碰紅線，而對政治、社會類別的書籍卻步，惟現時有關書籍的銷情不太差，或與今年較少此類書籍有關，對銷情尚算滿意，但難言「很理想」。

《文匯報》昨（15日）以頭版點名《逆權教師》、《元朗黑夜》、《每一把傘》等多本書展參展書籍，「美化黑暴、詆毀國家的書籍」，促請政府嚴正執法，「香港政研會」昨午隨即向警方國安處投訴，參展書商「山道文化」及「有種文化」的書籍涉嫌違反國安法。