新冠肺炎．最新｜今日零確診　本地六天無個案　中美樓明需再強檢

衞生防護中心今天(17日)公佈截至零時零分，沒有錄得新增確診個案，目前本港個案累計為11 957宗（包括11 956宗確診和一宗疑似個案）。另外，中心提醒大角咀道149-157號中美樓的居民，於明天(18日)需遵從強制檢測公告進行檢測。一名早前移民澳洲的港人抵達當地後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒，病人移民前居住在中美樓，大廈居民曾於7月7日進行強制檢測。



衞生防護中心昨日（16日）公布，新增一宗確診個案，屬輸入個案，40歲女患者由阿聯酋抵港，本地則連續5日維持「零確診」。日前確診的機場搬運工，其密切接觸者暫未發現新個案。消息指，本港今日再出現「零確診」，是一周內第三度單日零個案，未有新增輸入及本地個案，至於本地則已連續6日維持「清零」。



另外，一名印度船員於7月13日(星期二)由印度乘飛機抵港，病毒檢測為陰性，沒有病徵，但在翌日採集的樣本則呈陽性上，並帶有L452R變異病毒株，由於病人今年5月曾於印度確診，入院後的抗體檢測呈陽性反應，中心認為該個案與復陽個案吻合。



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【13:26】消息指，本港今日「零確診」，是一周內第三度單日零個案，未有新增輸入及本地個案，至於本地則已連續6日維持「清零」。

新冠疫苗｜政府專家劉澤星：下周開會商免疫力低人士需否打第三針

【12:28】新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，衞生署轄下的科學委員會，下周將開會，商討免疫力低人士需否打第三針，作為加強劑。至於一般市民方面，暫則認為不需打第三針。

劉又指，雖然有研究發現復必泰疫苗產生的抗體水平較高，但該數值與疫苗保護力未必成正比，而復必泰疫苗和科興疫苗都證實能有一定的保護力。

強制檢測｜帶Delta病毒兩患者曾到6地點須覆檢 包括海洋公園

【00:01】衞生防護中心昨日（16日）公布，停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員初步確診，帶有L452R變異病毒株。涉事船員5月曾在印度確診，中心認為該個案與復陽個案吻合，目前全船人員需要在海上隔離21天。食物及衞生局於晚上公布強制檢測公告，該貨船「Maersk Lima」，被納入強制檢測名單。

有6個地點的人士亦須覆檢，包括香港仔街市、香港仔百佳、香港仔麥當勞、海洋公園、黃大仙環鳳街錦尚甜、黃大仙銀鳳街大家食，為確診並帶Delta變異病毒株的檢疫酒店清潔女工及機場停機坪搬運工人曾到之處。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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昨日總覽︰新冠肺炎．7.16｜今增一宗輸入 一印度船員疑復陽 全船隔離21天

來自阿聯酋40歲女確診 2月曾打兩劑國藥疫苗 32歲船員疑復陽

機場搬運工人改列輸入相關個案 將要求機場員工強制檢測兩次

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