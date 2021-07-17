新冠疫苗｜政府專家：下周開會商討免疫力低人士需否打第三針

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，衞生署轄下的科學委員會下周將開會，商討免疫力低的人士是否需要打第三針作加強劑，一般市民則認為暫不需打第三針。他又指，雖然有研究發現復必泰疫苗產生的抗體水平較高，但該數值與疫苗保護力未必成正比，而復必泰疫苗和科興疫苗都證實能有一定的保護力。



劉澤星教授表示，目前應先打好第一、二針，一般市民毋須打第三針。(資料圖片／李澤彤攝)

劉澤星在商台節目《政經星期六》表示，香港仍有一段距離才能達至免疫屏障，目前應先打好第一、二針，一般市民毋須打第三針。

港大有研究指，BioNTech復必泰疫苗的抗體水平比起科興疫苗高9倍，他認為抗體水平數值與疫苗保護力未必成正比，亦無人知道多少抗體才足夠，而且不同地方對於抗體的量度都有參差，難以比較。加上疫苗保護力亦需視乎T細胞反應等的指標，認為評估疫苗保護力時，根據第三期研究或現實世界接種數據會較好，目前本港使用的兩款疫苗都有保護力。

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委員會早前同意復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏二至八度的儲存期限由五天改為一個月，劉澤星指一直有評估各種數據，包括疫苗穩定性、mRNA的排序有無改變等，去決定是否適合更改儲存期限。他相信9月底後接種中心停運，仍有部分場所可以繼續打復必泰疫苗，例如私家醫生，但認為曾承包接種中心的醫療機構會較有經驗，懂得處理和稀釋，人手亦較充足，料較易提供相關服務。

對於食物及衞生局修訂科興疫苗的副作用，將貝爾面癱列為「十分罕見」副作用，劉澤星稱病毒、疫苗都有機會令神經線受影響，科興疫苗發現有這種情況，故加入副作用當中，但強調是罕見，亦能治癒。