新冠肺炎・最新｜美國及孟加拉抵港者確診　再多86萬劑復必泰抵港

衞生防護中心昨日（17日）公布，沒有新增新冠肺炎確診個案，是一周內第三度單日零確診；今日（18日）新增2宗輸入個案，患者由美國及孟加拉來港，兩人都沒有病徵。

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今表示，接種比率先至41%，他指以過去一星期，每日平均接種首劑的有32,000人，最快可於9月底增至7成的接種比率。被問到原定9月底後停止運作的社區疫苗接種中心，會否延長服務，他首稱會在未來兩星期留意接種情況，再檢視相關安排。



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【16:10】政府公布，復星醫藥已於今日將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的最新一批約860,000劑復必泰疫苗付運抵港。新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

新冠肺炎｜2外地抵港者均帶變種病毒 美國來港老翁已打兩劑疫苗

【14:18】衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗輸入確診個案，至今本港個案累計11,959宗。其中75歲男患者從美國抵港，無病徵，於機場檢測對病毒呈陽性；另一為25歲女患者，從孟加拉抵港，患者在油麻地海景絲麗酒店檢疫期間確診，也是無病徵。

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【12:29】中華廠商聯合會「有種．有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎於今早 (18日）9時開始可供登記，已在港打疫苗的市民，須以手機登入「e健行」系統登記參加。注意開設帳戶需要掃瞄「針卡」的二維碼，登記人名稱亦要與「針卡」名稱相同，大約五個程序即完成，今早未有出現網絡擠塞。

【11:48】據了解，今日新增兩人確診新冠肺炎，均屬輸入個案。

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消費券｜陳茂波：約500萬人8.1收首期2000元 部份人填錯一項資料

【11:37】消費券登記開展了兩周，財政司司長陳茂波今日（18日）發表網誌，稱消費券至今已有逾610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。他特別指出，部份人填錯了身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，未有說明會否影響取得首期款項。

陳茂波又指，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，預料本周公布4至6月份的最新失業率，數字將進一步改善，回落到一年多前的水平。

申請消費券時，要求填寫「簽發日期」，料不少人錯填出生日期。

生產力局調查：6成僱主擬長期混合辦公模式 有學者倡「322」模式

【11:12】受新冠肺炎疫情影響，不少公司曾實施在家工作。生產力促進局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶今日（18日）在電台節目表示，早前的調查結果發現，有6成僱主考慮長期實施混合辦公模式，即員工毋須每日返公司上班，部分時間可在家工作（WFH）。她又認為在數碼轉型的新常態下，此工作模式將會成為趨勢。



馮嘉寶又引述世界經濟論壇的報告，指在自動化技術下，預料未來五年部份行政、白領工種或有機會面臨淘汰，估計有8,500萬個工種將被機器取代。

聶德權：按推算9月底可達7成接種率 正研究為長者提供「即日籌」

【09:59】疫苗接種計劃至今已逾四個月，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今（18日）在電台節目中表示，截至昨日有280萬人接種至少一劑疫苗，佔12歳或以上人口41%。他又指，過去一星期，每日平均有61,000人接種疫苗，接種首劑的有32,000人，強調若按現時情況推算，最快可於9月底增至7成的接種比率。

被問到現現時運作到9月社區疫苗接種中心會否延遲，聶德權稱，29間疫苗接種中心不能無了期開放，會在未來兩星期留意接種情況，再檢視相關安排。

聶德權透露目前復必泰疫苗存貨現在剩下約40萬劑。被問會否在接種十天、八天之後沒有存貨，他只重申一直與藥廠保持緊密聯繫，就復必泰疫苗運送到香港的時間作出適當安排，「當然我們希望盡力確保疫苗供應不會有中斷，這一方面我們會盡力去做。總之大家在目前來說，最重要是盡快接種疫苗，仍然是爭取在8月底前希望大家可以盡快打第一針，整個社會盡快可以建立保護屏障。」他重申，在合資格接種人口中若能夠有七成打針，這對日後開放活動、跨境出行等也是必須的。

聶德權稱，政府正處於兩難局面，一方面希望外地港人能回港，但另一方面外防輸入要守得緊。（資料圖片）

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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昨日總覽︰新冠肺炎・7.17｜今日零確診 本地六天無個案 中美樓明需再強檢

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