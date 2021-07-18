新冠肺炎・最新｜連續40日本地零確診

衞生防護中心昨日（17日）公布，沒有新增新冠肺炎確診個案，是一周內第三度單日零確診，此前確診的機場職員改列為輸入個案相關，因此本地個案則已連續40日維持「清零」，初步確診個案則少於5宗。目前本港個案累計為11,957宗。
新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨表示，衞生署轄下的科學委員會，下周將開會，商討免疫力低人士需否打第三針，作為加強劑。至於一般市民方面，暫則認為不需打第三針。
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新冠疫苗｜政府專家劉澤星：下周開會商免疫力低人士需否打第三針
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