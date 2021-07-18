新冠肺炎・最新｜40日本地零確診　聶德權：研無打疫苗檢測要自費

衞生防護中心昨日（17日）公布，沒有新增新冠肺炎確診個案，是一周內第三度單日零確診，此前確診的機場職員改列為輸入個案相關，因此本地個案則已連續40日維持「清零」，初步確診個案則少於5宗。目前本港個案累計為11,957宗。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨表示，衞生署轄下的科學委員會，下周將開會，商討免疫力低人士需否打第三針，作為加強劑。至於一般市民方面，暫則認為不需打第三針。



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聶德權：按推算9月底可達7成接種率 正研究為長者提供「即日籌」

【09:59】疫苗接種計劃至今已逾四個月，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今（18日）在電台節目中表示，截至昨日有280萬人接種至少一劑疫苗，佔12歳或以上人口41%。他又指，過去一星期，每日平均有61,000人接種疫苗，接種首劑的有32,000人，強調若按現時情況推算，最快可於9月底增至7成的接種比率。

被問到現現時運作到8月社區疫苗接種中心會否延遲，聶德權稱，29間疫苗接種中心不能無了期開放，會在未來兩星期留意接種情況，再檢視相關安排。

聶德權稱，政府正處於兩難局面，一方面希望外地港人能回港，但另一方面外防輸入要守得緊。（資料圖片）

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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