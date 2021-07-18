四業主未按《消防安全條例》更換防火門　罰款5000至10000萬

4名業主由於沒有遵從根據相關消防安全條例發出的法定指示，分別於上月29日於觀塘裁判法院罰款逾5,000至10,000元不等。



4名業主由於沒有遵從根據相關消防安全條例發出的法定指示，分別於上月29日於觀塘裁判法院罰款逾5,000至10,000元不等。（資料圖片／蔡正邦攝）

4業主違消防安全條例 被罰款5,000至10,000元不等

其中1名業主擁有2個處所，位於旺角西洋菜南街一幢樓齡37年的商業大廈。屋宇署根據《消防安全（商業處所）條例》（第502章）第5（1A），向有關業主發出改善消防安全指示，要求將處所入口大門更換為防火門。由於該名業主沒有遵從有關指示，故遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款共11,400元。

而另外3名業主，他們分別擁有位於九龍通菜街、花園街及廣東道樓齡35至57年的綜合用途樓宇住宅單位。屋宇署根據《消防安全（建築物）條例》（第572章）第5（2）（a）（ii）條向有關業主發出消防安全指示，要求將單位入口大門更換為防火門，其中1名業主亦須拆除阻塞走火通道的鐵閘。

3名業主同樣沒有遵從有關指示，故亦遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及分別罰款10,065元、8,800元及5,600元。

任何人無合理辯解而沒有遵從消防安全條例可遭罰款25,000元

根據《消防安全（商業處所）條例》第5（7）（b）條及《消防安全（建築物）條例》第5（8）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予他的法定指示，即屬犯法，可處第四級罰款（現時為25,000元），並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款2,500元。一經定罪，本署亦可分別根據《消防安全（商業處所）條例》或《消防安全（建築物）條例》第6(1) 條向法院申請發出改善消防安全令或符合消防安全令，指示該業主遵從該指示的規定。