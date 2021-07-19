新冠肺炎．最新｜今日沒有本地源頭不明個案　連續42日本地零確診

本港昨日（18日）錄得兩宗個案，全部都是輸入個案，患者來自美國及孟加拉，代表41日本地零確診，不過期間有五宗確診個案曾在社區逗留，後來被發現與輸入個案有關，最新一名患者在7月11日確診。

本港已有逾280萬人接種第一劑疫苗，而打齊兩針的人亦已突破200萬。



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