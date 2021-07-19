新冠肺炎．最新｜消息：沒本地源頭不明個案　今不設疫情記者會

撰文：王潔恩 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 袁澍 歐陽德浩 曾凱欣
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本港昨日（18日）錄得兩宗個案，全部都是輸入個案，患者來自美國及孟加拉，代表41日本地零確診，不過期間有五宗確診個案曾在社區逗留，後來被發現與輸入個案有關，最新一名患者在7月11日確診。
本港已有逾280萬人接種第一劑疫苗，而打齊兩針的人亦已突破200萬。

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【11:37】消息：沒本地源頭不明個案，今不設疫情記者會。

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