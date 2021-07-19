新冠肺炎．最新｜消息：27歲港男訪美後回港證染疫　涉變種病毒

衞生署衞生防護中心公布，本港今日沒有錄得新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計仍為11 959宗，亦代表連續42日本地零確診。不過，消息指，一名來自美國的入境者初步確診，該名人士本身居於香港，日前曾到訪美國，抵美後超過14天再回港，在香港機場驗到陽性，他位於中上環的居所「尚賢居」須進行強制檢測。



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【17:40】消息人士透露，這名患者是一名27歲男子，7月4至18日到美國工作，離港前、離美前的檢測均是陰性，7月18日回港時樣本驗到陽性，並有L452R變種病毒，病毒量高，CT值是21至24。

他在6月27日至7月4日居於香港，居所「尚賢居」預料需「封區檢測」，而他的工作地點、到過的食肆就需強制檢測，他太太及其他密切接觸者就需檢疫。

【16:57】據了解，一名來自美國的入境者初步確診，該名人士本身居於香港，後前往美國，抵美後超過14天再回港，在香港機場驗到陽性。雖然他留美時間長，估計是在美國受到感染。暫時仍未知該初步確診者是否感染變種病毒，但由於變種病毒的潛伏期可達21天，故未能完全排除他是在香港受感染後才去美國，當局為安全起見，會將他離港前居住的「尚賢居」納入強制檢測。

消息指，一名港人抵美後回港初步確診，他位於中環史丹頓街72號尚賢居的住所須強制檢測。（資料圖片）

【14:23】衞生署衞生防護中心公布，本港今日沒有錄得新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計仍為11 959宗（包括11 958宗確診個案和一宗疑似個案）。此外，中心亦提醒香港仔成都道38號利港中心的指明人士，須於明日（七月二十日）遵從強制檢測公告進行檢測。

【11:37】消息：沒本地源頭不明個案，今不設疫情記者會。

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