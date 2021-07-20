新冠肺炎．最新｜一晚封兩區　太古城唐宮閣圍封　涉變種病毒

本港今日新增7宗輸入個案，患者分別由美國、孟加拉、日本、法國及伊朗抵港，當中3名患者曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗，他們均感染了L452R變種病毒，包括居於上環尚賢居的27歲男子。衞生防護中心公布，一名由法國返港的39歲男子確診，驗出有L452R變種病毒，由於他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期為21天，為安全起見，政府今晚圍封他在香港的住所、黃泥涌峽道利安閣。



由卡塔爾航空營運於七月十八日由多哈抵港航班QR818，四名乘客經抵港檢測確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止該航空公司營運客機由七月二十日至八月二日從多哈來港。



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【20:05】政府宣布，晚上八時起將太古城唐宮閣劃為指明「受限區域」（不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)，所有人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府發言人表示，今日發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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【19:00】政府宣布，衞生署衞生防護中心正跟進一宗帶有L452R變異病毒株的輸入個案（個案編號：11963），涉及一名居於灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣的39歲男病人。

中心的進一步調查發現該病人於7月2日前往法國，7月18日經卡塔爾多哈返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

封區檢測｜39歲男法國返港後證染變種病毒 跑馬地利安閣住所圍封

由於病人於潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，因此中心將此個案列作輸入個案。由於過去21天，病人曾於6月27日至7月2日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈安閣作出限制與檢測宣告(即封區檢測)。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於4月6日及27日在香港接種兩劑復必泰疫苗。他於6月23日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼



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旅遊氣泡｜新加坡疫情升溫 商經局：未能重啟計劃 8月底再檢視

【16:57】疫情襲港一年半，本港旅遊業陷入冰封，港府與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，兩度未起行已「吹破」。商經局今日（20日）下午表示，因應新加坡疫情升溫，暫未具備啟動計劃的條件，兩地政府同意在8月底再視乎當地的疫情及全球情況，檢視下一步安排。

【15:30】一名由法國返港人士初步確診，驗出有L452R變種病毒，由於他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期為21天，為安全起見，政府今晚將圍封他在香港的住所。本港今天有少於5宗初步確診個案。昨日已有一人美國返港染變種病毒需圍封上環尚賢居。



另外，本港今天（20日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，當中3名患者曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗，他們均感染了L452R變種病毒，包括居於上環尚賢居的27歲男子，他的密切接觸者暫未有人初步確診。

新冠肺炎｜兩日兩宗 法國留兩周返港人士染變種病毒半山住所圍封

疫苗獎賞｜經民聯送戲票死機一句鐘 中午始可進入 需填4項資料

【12:48】經民聯推出接種新冠疫苗獎勵，送出15,000張電影禮券，今早（20日）11時開放網頁登記，採先到先得。惟網頁於11時起即「死server」，未能進入網頁，數十網民到經民聯的facebook帖文反映未能成功登記，大表不滿。



《香港01》記者亦一直嘗試進入網頁，至近中午12時才成功進入，仍能成功登記獲得戲票。網頁亦表示，會在登入後3天內收到確認電郵。

疫苗抽獎｜長江及李嘉誠基金會送500萬買樓禮券 兩步驟網上登記

【10:17】為響應政府「谷針」政策，長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出總值港幣2,000萬元的禮券。其中，頭獎是價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。



「大抽獎」於今日（20日）起至9月10日，開始接受網上登記，市民只須輸入姓氏、身份證及手機號碼，再核對多一次資料，即完成登記。

【10:16】特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前表示，本港已連續40多日沒有本地確診個案，感謝市民努力，而每日疫苗接種率持續上升，截至昨晚已有42%接種首劑疫苗，有望在9月底達到七成接種率。

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新冠疫苗｜梁子超：病毒或免疫逃逸削保護 接種率高仍要戴口罩

【09:58】英國近日疫情反覆，惟該國政府宣布周一起（19日）解除一系列防疫限制，包括重開商舖及活動場所等。有學者質疑，英國目前每日尚有數萬人確診，質疑英政府做法冒進。



本港呼吸系統專科醫生梁子超今日指，由於病毒或有「免疫逃逸」情況，減低疫苗保護性，「就算去到80%（接種率）都打咗折扣」，故不能以疫苗作防疫單一工具，認為仍要戴口罩、基本社交距離等措施才可控制疫情。



至於本港是否可放寬社交距離措施？梁子超認為，由於近日本地個案幾乎都是與輸入相關，無見到社區傳播訊號，故在現有新冠疫苗接種率下，仍有一定放寬空間。他又強調本港必須做好外防輸入，因現時變種病毒橫行，「如果一有疏漏，走入社區一星期就可以有傳三代」。

封區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診

【07:15】一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。



政府早上7時發聲明，指已完成上環「受限區域」（即上環士丹頓街72號尚賢居）強制檢測行動，截至凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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昨日總覽：



強制檢測｜染變種病毒男子行蹤曝光 曾訪置地廣場知名餐廳ZUMA

新冠疫苗｜單日增6.5萬人打針 2.6萬人接種首劑復必泰創新高

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封區檢測｜美國抵港男子初步確診帶變種病毒 上環尚賢居圍封

油麻地紅茶館酒店清潔工將出院 入院後病毒、抗體檢測均為陰性

消息：27歲男子美國返港初步確診 涉變種病毒 上環尚賢居需封區