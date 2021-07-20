新冠肺炎．最新｜林鄭︰9月接種率有望達七成　尚賢居無新確診

本港周一（19日）無確診個案，是連續42日本地零確診，另初步確診少於10宗，全屬輸入個案，其中一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於本港機場驗出對新冠病毒呈陽性，由於他赴美前曾在港居住，當時仍屬病毒潛伏期，謹慎起見當局昨晚圍封其曾入住的上環「尚賢居」。患者早前已接種兩劑復必泰疫苗。

港府今早（20日）表示，截至凌晨零時，尚賢居約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。港府亦派員到訪約140戶，當中約60戶在過程中沒人應門。



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▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼



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【10:16】特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前表示，本港已連續40多日沒有本地確診個案，感謝市民努力，而每日疫苗接種率持續上升，截至昨晚已有42%接種首劑疫苗，有望在9月底達到七成接種率。

新冠疫苗｜梁子超：病毒或免疫逃逸削保護 接種率高仍要戴口罩

【09:58】英國近日疫情反覆，惟該國政府宣布周一起（19日）解除一系列防疫限制，包括重開商舖及活動場所等。有學者質疑，英國目前每日尚有數萬人確診，質疑英政府做法冒進。



本港呼吸系統專科醫生梁子超今日指，由於病毒或有「免疫逃逸」情況，減低疫苗保護性，「就算去到80%（接種率）都打咗折扣」，故不能以疫苗作防疫單一工具，認為仍要戴口罩、基本社交距離等措施才可控制疫情。



至於本港是否可放寬社交距離措施？梁子超認為，由於近日本地個案幾乎都是與輸入相關，無見到社區傳播訊號，故在現有新冠疫苗接種率下，仍有一定放寬空間。他又強調本港必須做好外防輸入，因現時變種病毒橫行，「如果一有疏漏，走入社區一星期就可以有傳三代」。

封區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診

【07:15】一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。



政府早上7時發聲明，指已完成上環「受限區域」（即上環士丹頓街72號尚賢居）強制檢測行動，截至凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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消息：27歲男子美國返港初步確診 涉變種病毒 上環尚賢居需封區