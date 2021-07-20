新冠肺炎．最新｜沙地領事兩子女染疫　曾訪東薈城、山頂廣場

本港今日新增7宗輸入個案，患者分別由美國、孟加拉、日本、法國及伊朗抵港，當中3名患者曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗，他們均感染了L452R變種病毒，包括居於上環尚賢居的27歲男子。衞生防護中心公布，一名由法國返港的39歲男子確診，驗出有L452R變種病毒，由於他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期為21天，為安全起見，政府今晚圍封他在香港的住所、黃泥涌峽道利安閣。

此外，一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟，初步確診，姐姐亦驗出L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯領事的子女，獲豁免檢疫，抵港後第三天接受強制檢測驗出呈陽性，太古城唐宮閣亦需要封區檢測。



由卡塔爾航空營運於七月十八日由多哈抵港航班QR818，四名乘客經抵港檢測確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止該航空公司營運客機由七月二十日至八月二日從多哈來港。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎｜附連結登記攻略 廠商會送共310萬免找數簽帳額

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

【22:10】因應一名39歲男子由法國抵港，驗出帶變種病毒L452R，他於病毒潛伏期、即過去21天內，曾在香港居住；以及一對沙地阿拉伯領事的子女，於抵港後第3日檢測驗出呈陽性及其中姐姐已發現是L452R變種病毒，衞生防護中心布他們於病毒潛伏期的行蹤及將相關處所列為強制檢測公告。

其中，39歲男子離港前曾到半島酒店嘉麟樓、文華東方酒店志魂、MO Bar、君悅酒店嘉賓軒、太古廣場奕居 49 樓 Salisterra 等。而沙地阿拉伯領事的兩姐弟，則曾到訪東薈城、東涌纜車站、山頂廣場。

【22:00】政府公布，截至晚上8時，今日有61600人接種新冠疫苗，其中34600人接種第一劑疫苗，當中9400人打科興，25200人打復必泰。另有34600人預約接種疫苗。

政府又公布，昨日錄得14宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

【21:50】衞生署發言人表示，截至7月19日，12至15歲的青年人已接種約63,000劑復必泰疫苗。同期，衞生署曾接獲醫院管理局報告三宗涉及該年齡組別的青少年在接種復必泰疫苗後懷疑患心肌炎的個案。

3青少年打齊兩針復必泰後疑患心肌炎 情況穩定 專家將評估因果

根據醫管局提供的資料，該三宗個案涉及一名12歲及兩名15歲的男子。他們在接種第二劑復必泰疫苗約兩天後出現胸痛，均入住公立醫院作監察及治療，情況穩定。這些個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）作因果關係評估。

專家委員會留意到有海外藥物監管機構報告涉及在接種復必泰疫苗後的心肌炎及心包炎個案，尤其在較年輕的疫苗接種人士當中。專家委員會於7月5日通過在接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表中加入心肌炎及心包炎，以加強監察。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



7月20日 太古城唐宮閣封區檢測



+ 8

【20:20】衞生防護中心表示，正調查兩宗初步確診輸入個案，其中一宗涉及L452R變異病毒株。兩宗個案涉及一名13歲女童和其11歲弟弟，居於太古城唐宮閣。兩人於7月16日乘搭航班QR818由沙特阿拉伯飛抵香港，她們屬於抵港後豁免檢疫人士，據了解，患者是沙地阿拉伯領事的子女，按規定於家居進行自我隔離。

他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陰性。他們於抵港後第三天提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示女病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，而男病人的結果待定。女病人於7月17日出現發燒，而男病人則沒有病徵。

封區檢測｜沙地阿拉伯領事子女抵港後初步確診 太古城唐宮閣圍封

由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯逗留，很大可能於當地感染，因此中心將兩宗個案列作輸入個案。中心正進行兩宗個案的流行病學調查及接觸者追蹤。鑑於個案涉及變異病毒株，政府今晚已將太古城唐宮閣封區檢測。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

【20:05】政府宣布，晚上八時起將太古城唐宮閣劃為指明「受限區域」（不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)，所有人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府發言人表示，今日發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



+ 4

【19:00】政府宣布，衞生署衞生防護中心正跟進一宗帶有L452R變異病毒株的輸入個案（個案編號：11963），涉及一名居於灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣的39歲男病人。

中心的進一步調查發現該病人於7月2日前往法國，7月18日經卡塔爾多哈返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

封區檢測｜39歲男法國返港後證染變種病毒 跑馬地利安閣住所圍封

由於病人於潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，因此中心將此個案列作輸入個案。由於過去21天，病人曾於6月27日至7月2日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈安閣作出限制與檢測宣告(即封區檢測)。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於4月6日及27日在香港接種兩劑復必泰疫苗。他於6月23日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼



+ 3

旅遊氣泡｜新加坡疫情升溫 商經局：未能重啟計劃 8月底再檢視

【16:57】疫情襲港一年半，本港旅遊業陷入冰封，港府與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，兩度未起行已「吹破」。商經局今日（20日）下午表示，因應新加坡疫情升溫，暫未具備啟動計劃的條件，兩地政府同意在8月底再視乎當地的疫情及全球情況，檢視下一步安排。

【15:30】一名由法國返港人士初步確診，驗出有L452R變種病毒，由於他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期為21天，為安全起見，政府今晚將圍封他在香港的住所。本港今天有少於5宗初步確診個案。昨日已有一人美國返港染變種病毒需圍封上環尚賢居。



另外，本港今天（20日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，當中3名患者曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗，他們均感染了L452R變種病毒，包括居於上環尚賢居的27歲男子，他的密切接觸者暫未有人初步確診。

新冠肺炎｜兩日兩宗 法國留兩周返港人士染變種病毒半山住所圍封

疫苗獎賞｜經民聯送戲票死機一句鐘 中午始可進入 需填4項資料

【12:48】經民聯推出接種新冠疫苗獎勵，送出15,000張電影禮券，今早（20日）11時開放網頁登記，採先到先得。惟網頁於11時起即「死server」，未能進入網頁，數十網民到經民聯的facebook帖文反映未能成功登記，大表不滿。



《香港01》記者亦一直嘗試進入網頁，至近中午12時才成功進入，仍能成功登記獲得戲票。網頁亦表示，會在登入後3天內收到確認電郵。

疫苗抽獎｜長江及李嘉誠基金會送500萬買樓禮券 兩步驟網上登記

【10:17】為響應政府「谷針」政策，長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出總值港幣2,000萬元的禮券。其中，頭獎是價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。



「大抽獎」於今日（20日）起至9月10日，開始接受網上登記，市民只須輸入姓氏、身份證及手機號碼，再核對多一次資料，即完成登記。

【10:16】特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前表示，本港已連續40多日沒有本地確診個案，感謝市民努力，而每日疫苗接種率持續上升，截至昨晚已有42%接種首劑疫苗，有望在9月底達到七成接種率。

+ 2

新冠疫苗｜梁子超：病毒或免疫逃逸削保護 接種率高仍要戴口罩

【09:58】英國近日疫情反覆，惟該國政府宣布周一起（19日）解除一系列防疫限制，包括重開商舖及活動場所等。有學者質疑，英國目前每日尚有數萬人確診，質疑英政府做法冒進。



本港呼吸系統專科醫生梁子超今日指，由於病毒或有「免疫逃逸」情況，減低疫苗保護性，「就算去到80%（接種率）都打咗折扣」，故不能以疫苗作防疫單一工具，認為仍要戴口罩、基本社交距離等措施才可控制疫情。



至於本港是否可放寬社交距離措施？梁子超認為，由於近日本地個案幾乎都是與輸入相關，無見到社區傳播訊號，故在現有新冠疫苗接種率下，仍有一定放寬空間。他又強調本港必須做好外防輸入，因現時變種病毒橫行，「如果一有疏漏，走入社區一星期就可以有傳三代」。

封區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診

【07:15】一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。



政府早上7時發聲明，指已完成上環「受限區域」（即上環士丹頓街72號尚賢居）強制檢測行動，截至凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼



+ 4

昨日總覽：



強制檢測｜染變種病毒男子行蹤曝光 曾訪置地廣場知名餐廳ZUMA

新冠疫苗｜單日增6.5萬人打針 2.6萬人接種首劑復必泰創新高

新冠疫苗｜政府指男子打四針涉失實欺騙獲利 或提出起訴

封區檢測｜美國抵港男子初步確診帶變種病毒 上環尚賢居圍封

油麻地紅茶館酒店清潔工將出院 入院後病毒、抗體檢測均為陰性

消息：27歲男子美國返港初步確診 涉變種病毒 上環尚賢居需封區